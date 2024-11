Bola 8 e Âncora farão a final da 1ª Divisão de Futsal de Canela

Equipes se classificaram ao bater JA e Guará, nas semifinais

O Campeonato Municipal de Futsal da 1ª Divisão de Canela já conhece seus finalistas.

Os jogos de volta das semifinais aconteceram na noite desta quinta (28), com jogos pegados e erros de arbitragem.

No primeiro confronto da noite, o Guará precisava vencer a partida para levar a decisão para os pênaltis, já que havia perdido o primeiro jogo por 5 x 1. A equipe de Pará e Fifo até saiu na frente, abrindo 2 x 0, com Fifo e Doda, logo nos primeiros minutos, mas o Âncora reagiu e chegou ao empate com Gui Soares e Willian Dresch.

A partir daí o Âncora passou a dominar o jogo, Dresch marcou mais três vezes e Dani duas vezes. O Guará descontou com Léo e Pará, mas, nos minutos finais, já com Gregoletti de goleiro linha para o Guará, Jadão, goleiro do Âncora marcou duas vezes e deu números finais à partida: 9 x 4 e Âncora classificado.

No segundo confronto, o atual campeão Bola 8 precisava vencer para levar a decisão para os pênaltis, já que havia perdido por 2 x 0 a primeira partida. Assim, a equipe de Daniel Model foi ao ataque e abriu o placar logo cedo, com gol de Juvena em uma falha de Dudu.

Pouco depois Juvena marcou seu segundo gol em grande jogada individual de Mateuzinho. 2 x 0.

O jogo então ficou feio, com muitas divididas e a arbitragem tentou segurar a partida marcando qualquer contato e invertendo algumas faltas, o que foi criando um clima acirrado em quadra.

No segundo tempo, o clima seguiu tenso e a arbitragem seguiu atrapalhada e distribuindo cartões. Na metade do segundo tempo, Mateuzinho agride Maneco e leva o vermelho direto. Com um a mais em quadra, Tarso descontou para o JA.

Alguns minutos depois, em lance entre Romário e Tetê, o juiz expulsa o atleta do JA, também por agressão, em lance duvidoso. O clima que já era tenso ficou ainda pior.

Com a reclamação, Jairzinho e Gui do JA também foram expulsos do banco. Com um mais, Danrlei marcou 3 x 1 para o Bola 8. Antes do final da partida, Eduardo Model também foi expulso no banco do Bola 8.

A partida então vai para os pênaltis. Com apenas a cobrança de Maneco, do JA, desperdiçada, e todos outros pênaltis convertidos, o Bola 8 avança para sua nona final, seis delas consecutivas e busca o Hexacampeonato.

Os jogos da final acontecem na segunda (2) e quinta (5), a partir das 20h, com transmissão ao vivo do Portal da Folha.