Coluna 360 Graus | Aos poucos, governo eleito de Canela vai divulgando quem serão os integrantes do primeiro escalão

Gilberto Cezar anunciou mais um nome do secretariado 2025. Carmen Seibt de Moraes, a Dona Carmen, vai assumir a Secretaria de Assistência Social e Habitação.

Este movimento do prefeito eleito também foi político, já que com a ida de Carmen para a Prefeitura, abre-se uma vaga de suplente na Câmara de Vereadores, a qual pertence a Adir Denardi Junior, que já deve iniciar como vereador nas sessões ordinárias do ano que vem.

Um fator que chamou a atenção deste colunista é de como as informações chegam desencontradas nos OFF. Na tarde de terça (26), eu falava com correligionários de Cezar que afirmavam uma conversa do prefeito eleito com outro nome para a Secretaria da Fazenda. Eis que horas depois, Gilberto anuncia Doncatto como titular da Fazenda e Desenvolvimento Econômico.

Em tempo, mais um bom nome anunciado, Doncatto.

Mas, este desencontro de informações mostra mais a articulação política que se forma ao entorno do novo prefeito para a garantia de fatias do bolo do que de fato uma informação privilegiada.

Gilberto segue anunciando secretario por secretário. Tivemos Rafael Carniel – Turismo (PSDB), Adriel Buss – Trânsito (União), Carmen – Assistência (PSDB) e Doncatto – Fazenda, sem vinculação partidária, mas que entra na cota do PSDB. São quatro das atuais nove secretarias.

Dizem, na rádio corredor, que Jean Spall (PSDB) está certo para assumir a Secretaria da Saúde e que Evandro Cardoso, também na cota do PSDB, assumiria a Secretaria Geral de Governo.

4/9, talvez 4/11

Restam Educação, Obras e Meio Ambiente. Ainda na rádio corredor, diz-se que o PDT teria três secretarias, mas que Meio Ambiente terá uma pessoa de fora, alguém técnico.

Vale lembrar que o novo governo pretende, já no início de 2025, enviar para a Câmara de Vereadores a criação de duas secretarias: Cultura e Esporte.

Desta forma, Cultura seria do PDT, junto com Obras e Educação, ainda que na Educação, nomes do PSDB desejem comandar a pasta.

Já a sonhada Secretaria de Esportes poderia ir parar na mão do PSD, em um arranjo político para manutenção de maioria na Câmara. Embora o pessoal do PSD local tenha afinidade quase nenhuma com a prática esportiva (talvez bolinha de gude), vale lembrar que o partido tem nomes influentes na área ao âmbito estadual e federal, como o ex-goleiro do Grêmio, hoje deputado Federal, Danrlei, e o deputado estadual e hoje secretário de Estado do Esporte, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, o que abriria portas interessantes para propósitos canelenses.

Não vai sobrar ninguém!

Ainda nos OFF, quando se fala com alguns políticos do entorno do novo governo, o que eu ouço (e aqui eu ouvi com meus próprios meatos acústicos externos) é que “não vai sobrar ninguém que trabalhou no governo anterior (vocês sabiam que existe uma parte do ouvido que é denominado tragus? Muito utilizado pelas mulheres, aliás!).

Por outro lado, pessoas ligadas à algumas áreas, como esporte e defesa civil, por exemplo, pedem a manutenção das equipes dos departamentos atuais. Com tanta gente articulando, haja dipirona para esta dor de cabeça! deve começar por essa mudança de visão. Quem sabe, hoje, se perguntando como pode não atrapalhar o cidadão, para amanhã, em tempos melhores, dizer: Bom dia! Como eu posso lhe ajudar hoje?