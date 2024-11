Do zero para 1/4 do lixo seletivo reciclado – cooperativa impulsiona melhora na coleta de lixo em Canela

Aproveitando a visita à redação da Folha, o secretário Leandro Heidtmann falou sobre a intervenção na coleta seletiva de lixo em Canela, a qual passa por grandes avanços.

A intervenção aconteceu em 16 de janeiro deste ano, no contrato de triagem e transbordo do lixo. Carlos José Frozzi, biólogo com grande experiência na gestão de resíduos urbanos foi nomeado interventor e ajudou a criar a cooperativa que passou a realizar o serviço desde março.

“Temos que ressaltar que todo este trabalho teve o acompanhamento e a parceria do Ministério Público. Foi uma quebra de paradigma, antes, o normal era fazer um aditivo do contrato anterior, no qual o lixo era recolhido de maneira paliativa, todo misturado e levado ao aterro sanitário”, diz Leandro.

Hoje, a cooperativa apresenta um crescimento exponencial, não apenas nos números da reciclagem, mas também no aumento de cooperados e na renda das pessoas envolvidas. “Eles iniciaram recebendo o CadÚnico, cerca de R$ 600,00. Hoje, mais de 15 cooperadas chegam a faturar mais de R$ 5 mil por mês”, informa Heidtmann.

Secretário Leandro Heidtmann em visita à redação da Folha

Economia de R$ 3 milhões

Apesar do sucesso social da ação, o grande número, no entanto, é ambiental. Se até julho a taxa de reciclagem era zero, a partir de agosto iniciaram os avanços, chegando a 16,7% de reciclagem do lixo seco. Em setembro foram 23,6%, em outubro 23,95% e em novembro se estima que seja mais de 32%.

“Há o ganho ambiental, com mais resíduos sendo reciclados e não mais enviados para o aterro, há o ganho social, com a cooperativa, mas há também o ganho financeiro da gestão e fiscalização do lixo, com uma economia de R$ 3 milhões ao ano, que podem ser aplicados em outras áreas prioritárias do Município” finalizou o secretário.

Sobre a COOCAMARH

É a Cooperativa de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis da Região das Hortênsias – a COOCAMARH, formada por 30 famílias de baixa renda. A instituição é responsável pela triagem dos resíduos da cidade de Canela e tem grandes ações planejadas para poder melhorar a separação dos mesmos e dessa forma melhorar a qualidade de vida dos cooperados que vivem apenas dos resíduos.

A atuação do interventor Carlos José Frozi tem sido essencial para garantir o monitoramento da Central de Triagem e Transbordo, onde a COOCAMARH está inserida. Seu trabalho na central tem permitido que a cooperativa desempenhe um papel importante no processo de triagem de resíduos recicláveis, contribuindo significativamente para o aumento da seletividade no município. Além disso, a colaboração direta entre o interventor, a COOCAMARH e a SMMAU reflete o compromisso com a sustentabilidade e a otimização dos recursos públicos.