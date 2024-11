Pedal Solidário une esporte e solidariedade em Canela

No segundo sábado de dezembro (14), Canela será palco do 2º Pedal Solidário, um evento que combina esporte, diversão e solidariedade. A concentração está marcada para às 8h30 em frente à Prefeitura, com um trajeto que passa pelo centro da cidade e termina no Parque do Lago.

O objetivo do evento vai além do ciclismo: os participantes contribuirão com a causa animal, doando 1kg de ração como inscrição. A iniciativa visa arrecadar alimentos para ONGs e projetos locais que cuidam de animais em situação de vulnerabilidade.

“Esse passeio é uma forma de promover o bem-estar físico e ao mesmo tempo ajudar quem mais precisa, neste caso, os animais. É um convite para todas as idades, pois o trajeto é pensado para ser acessível a todos”, destaca Alékos Elefthérios um dos colaboradores da SMMAU

O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo SMMAU em parceria com outras entidades locais. É uma oportunidade para a comunidade se unir em prol de uma causa nobre, desfrutando de um passeio pelas belas paisagens da cidade. Prepare sua bicicleta, contribua com a causa animal e venha pedalar conosco!