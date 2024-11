Prefeito Nestor Tissot e vice Luia Barbacovi confirmam nomes do 1º escalão do governo

Anúncio do Secretariado para a gestão 2025/2028 ocorreu nesta manhã, durante reunião no Paço Municipal!

O prefeito Nestor Tissot e o vice-prefeito Luia Barbacovi realizaram uma reunião com o 1º escalão do governo na manhã desta sexta-feira (29), no Paço Municipal, para anunciar os nomes que irão compor o Secretariado Municipal na gestão 2025/2028. Na ocasião, foram confirmados os titulares de cada pasta, além da presidência da Gramadotur, que segue sob o comando de Rosa Helena Volk. As mudanças no alto escalão envolverão apenas três Secretarias: Jonas da Silva, do Republicanos, assumirá a Cultura; André Castilhos, do União Brasil, será o titular da Inovação, enquanto que Suzana Maria Strassburger comandará o Gabinete da Primeira-Dama.

Durante a reunião Nestor Tissot e Luia Barbacovi repassaram algumas orientações ao Secretariado, já visando os trabalhos do próximo mandato. “Vou exigir muita criatividade, interesse e indignação para a solução dos problemas. Temos uma equipe competente, capaz de fazer a maior administração da história de Gramado. Acredito nisso pela nossa experiência e pelo preparo de cada um de nós nas suas respectivas áreas”, frisou o prefeito Nestor Tissot. “Vamos buscar novos caminhos e parcerias, com inovação, para que possamos produzir ainda mais nos próximos quatro anos, atendendo as necessidades da nossa comunidade e a confiança depositada em nosso trabalho”, complementa Luia Barbacovi.

Secretários Municipais – gestão 2025/2028

– Administração: Débora Brantes;

– Agricultura: Eliezer Nascimento;

– Cidadania e Assistência Social: Ilton Gomes;

– Cultura: Jonas da Silva;

– Educação: Simone Tomazelli Andreis;

– Esporte e Lazer: Lucas Roldo;

– Fazenda: Sônia Molon;

– Gabinete da Primeira-Dama: Suzana Maria Strassburger;

– Gramadotur: Rosa Helena Volk;

– Governança: Germano Junges;

– Inovação: André Castilhos;

– Meio Ambiente: Cristiane Bandeira;

– Planejamento e Urbanismo: Rafael Bazzan;

– Turismo: Ricardo Bertolucci Reginato;

– Obras: Willian Camillo;

– Saúde: Jeferson Moschen;

– Trânsito: Tiago Procópio;

– Procuradoria Geral: Mariana Melara Reis;

– Subprefeitura da Várzea Grande: Carlos Foss.