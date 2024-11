Prefeitura de Canela resgata, trata e destina cavalos para a adoção responsável

Serviço acolhe, atualmente, 16 animais que contam com acompanhamento veterinário, aguardando adoção

Poucos sabem, mas a Prefeitura de Canela conta com um serviço de resgate, acompanhamento e destinação para adoção responsável de equinos. A ação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, hoje, acompanha 16 animais resgatados, que são tratados e mantidos em um espaço na Serra Grande, Município de Gramado.

O secretário da pasta, Leandro Pereira Heidtmann, explica que o serviço já existia, mas que a empresa anterior não dava o tratamento adequado aos animais. “Cavalo precisa de espaço, água e pasto. Então, buscamos, no início deste ano, um novo contrato para atender estes animais”, disse.

Desde março, o atual contrato também agiliza o resgate de equinos em situação de risco. Após o recolhimento, os animais passam por uma avaliação e acompanhamento veterinário, antes de serem soltos no pasto, aguardando doação.

“Hoje são 16 animais abrigados. É um trabalho difícil, pois os cavalos que são resgatados chegam muito debilitados, alguns quase morrendo”, explica Leandro.

Antes e depois de animal resgatado e tratado pelo programa

Foi o caso de um animal recolhido no início do ano, próximo ao Aeroporto de Canela. À beira da morte, hoje não parece o mesmo cavalo. A ação de recolhimento contou com a ajuda da Patram, de técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e da veterinária voluntária Rita de Oliveira Feldmann.

Passaram-se várias semanas até a recuperação do cavalo, que hoje já apresenta um novo visual e aguarda a adoção responsável.

“Este é um exemplo de que podemos avançar na questão animal. No caso dos equinos, nosso projeto prevê avanços como a castração, a chipagem e até mesmo a utilização para ecoterapia nas escolas municipais, algo que, com o atual estágio do programa, será fácil de implementar a partir do próximo ano”, destacou Heidtmann.

Para solicitar a adoção responsável ou até mesmo informar uma situação de risco com cavalos, o contato é o da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do telefone (54) 3282-5173, ramal 272. A adoção responsável é a forma e dar um final feliz a esta história de equinos que foram negligenciados e maltratados pelos ex-tutores.

Em finais de semana ou fora do horário de atendimento da Prefeitura, denúncias de maus tratos ou situações de risco podem ser feitas ao plantão da Fiscalização da Prefeitura. A população pode auxiliar neste trabalho pelo telefone do plantão: (54) 9.9176-9498.