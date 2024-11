Saúde adquire personagem “Zé Gotinha” para ações de conscientização sobre vacinação

A Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, adquiriu recentemente bonecos do famoso personagem “Zé Gotinha” com o objetivo de intensificar as campanhas de conscientização sobre a importância da vacinação. O Zé Gotinha, que já é um ícone no Brasil, será utilizado em ações educativas e atividades de mobilização para reforçar a proteção contra doenças preveníveis por vacinas.

O personagem, criado nos anos 1980 pelo Ministério da Saúde, ficou famoso por ser o rosto das campanhas de vacinação em massa no país, ajudando a aumentar a adesão da população aos programas de imunização. Agora, os bonecos serão entregues para as unidades de saúde que ficarão expostos na recepção e sala de vacina.

Além de promover o acesso à informação de forma lúdica e divertida, a ação também visa combater a desinformação e aumentar a cobertura vacinal, que é fundamental para a prevenção de doenças como sarampo, poliomielite, e outras doenças graves. O Departamento de Vigilância Epidemiológica espera que com esta ação a comunidade se engaje de forma mais eficaz e garantir que mais pessoas sejam imunizadas, contribuindo para a saúde coletiva.

Texto: Prefeitura de Canela