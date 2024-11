Stories – Por Renata Willrich | Edição 649

O Convention Canela Gramado reuniu a imprensa para apresentar dados importantes que beneficiam o turismo. O Convention é fator fundamental para captação de eventos e congressos na região e assim fomentar o turismo. Um dos projetos apresentados para 2025 é a participação em eventos em outros estados para propagar ainda mais os municípios de Canela e Gramado.

O dia do encontro da imprensa, foi no Café Colonial Bela Vista em Gramado e teve participação especial da Brocker.

Na foto, Carlise Bianchi (diretora do Grupo Brocker), Luciano Gonçalves (gerente-executivo do Gramado, Canela Convention & Visitors Bureau (CVB), Tiane Berny (marketing do Café Bela Vista).

Rota das Nuvens!

Um novo roteiro turístico que busca exaltar o turismo rural e contemplação da natureza, com abrangência ao interior de Igrejinha e Gramado.

A grande novidade foi contada no Paradouro das Nuvens, um cenário que também faz parte desse roteiro.

Na ocasião, o Deputado federal Joel Wilhelm, proprietário do Paradouro Maciel Burtett e o vice-prefeito de Gramado, Luia Barbacovi.

Créditos: Dionathan Santos

Samanta Vasques e Cristiano Costa prestigiaram a última edição de 2024 do Chef Surpresa no Containner Bistrot, que teve o Chef Felipe Di Sicca como anfitrião.

Foto: Paula Vinhas

Roberta Boscato, enóloga da Boscato Vinhos Finos e Rodrigo Alves Sommelier do Saint Andrews em tarde de degustação no Castelo.

Créditos: Aline Viezzer

A Bottero, renomada marca de calçados está de portas abertas em Gramado. A loja está localizada no Bella Borges e traz uma coleção cheia de estilo e qualidade em cada peça.

A Secretária da Fazenda Sônia Molon, a responsável pela publicidade Maria Helena Müller e o gerente nacional de varejo Daniel Gevehr Keller, contemplaram o evento de lançamento.

Créditos: Gustavo Merolli