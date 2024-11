O Parque do Lago, em Canela, será palco de uma manhã especial no próximo dia 14 de dezembro, das 9h às 13h, com a realização da última Feirinha do Lago de 2024. O evento reúne ações de adoção de animais, feira orgânica e recolhimento de lixo eletrônico, promovendo conscientização e práticas sustentáveis.

Além de incentivar a adoção responsável de animais resgatados por ONGs e protetores parceiros, a Feirinha busca chamar a atenção para a importância de políticas públicas voltadas à causa animal em Canela.“Esse evento é mais uma ação da SMMAU para fortalecer a causa animal na cidade e, principalmente, para que o legislativo colabore com a proposição de políticas públicas. Há mais de dois anos que precisamos da aprovação de políticas públicas voltadas para a causa animal, que vem a ser essencial para o bem-estar dos animais e da comunidade”, afirma o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Leandro Pereira Heidtmann.

Os visitantes terão também a oportunidade de adquirir produtos frescos e saudáveis na feira orgânica, valorizando produtores locais e incentivando hábitos de consumo mais conscientes. Além disso, haverá um ponto de recolhimento de lixo eletrônico, garantindo o descarte adequado e contribuindo para a preservação ambiental.

A Feirinha do Lago é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SMMAU) e reforça o compromisso com a sustentabilidade, a solidariedade e o cuidado com os animais. Participe e ajude a transformar a realidade em Canela!