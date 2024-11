Viúva do tráfico: PC prende mulher que comandava venda de cocaína em Canela

Ela assumiu o negócio após a execução do marido. Outros dois gerentes do negócio de tele-entrega das drogas também foram presos

A Polícia Civil de Canela prendeu, na manhã desta sexta-feira (29), três criminosos responsáveis por grupo especializado na venda de cocaína na modalidade de tele-entrega na cidade.

Entre eles, uma mulher, apontada pela Polícia Civil de Canela como a chefe do grupo investigado. Ela assumiu o comando da venda de cocaína após a morte de seu companheiro.

Renan Boff da Silva, de 32 anos, foi executado a tiros, em 20 de setembro deste ano, no estacionamento de um restaurante, em Osório, no litoral norte gaúcho.

A viúva, no entanto, seguiu mantendo uma central de distribuição, gerentes e traficantes sob seu comando. Ela havia sido presa pela Polícia Civil de Canela no dia 28 de outubro, mas ganhou liberdade.

Os três são apontados pelos policiais civis como responsáveis por manterem pontos onde eram escondidas as drogas e distribuídas para que outros traficantes fizessem a venda direta a usuários, através de um serviço de entrega.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular do órgão policial, informou que a investigação ocorreu por cerca de três meses, quando já desarticulados os pontos de distribuição da droga do mesmo grupo criminoso e presos os “gerentes” do tráfico. A autoridade policial destaca que a equipe manteve o foco das investigações nos criminosos, evitando que se rearticulassem para se estabelecerem novamente na venda de cocaína em Canela.