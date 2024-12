Bola 8 x Âncora – Primeiro jogo da final da 1ª divisão de Futsal de Canela é hoje

Confira horário e como assistir ao jogo

Bola 8 e Âncora entram em quadra a partir das 19h45min desta segunda (02), para o primeiro jogo da final do Campeonato Municipal de Futsal – 1ª Divisão, de Canela, no Ginásio Carlinhos da Vila.

O Bola 8 foi a melhor equipe da fase de classificação, que terminou sem derrotas. Chegou à final após vencer o JA Futsal, perdendo por 2 x 0 a primeira partida e vencendo a segunda por 3 x 1. Nos pênaltis, venceu por 5 x 4.

A equipe do técnico Daniel Model chega à sua 13ª final de campeonato, das quais venceu 10. Apesar do histórico e favoritismo, o Bola 8 chega à decisão com desfalques importantes. Mateus Costa, artilheiro do campeonato, está suspenso; João Viana, considerado o melhor jogador da equipe ao longo do torneio, está lesionado e não poderá atuar; e Eduardo Model, também suspenso, ficará de fora. Além disso, Danrlei Almeida está pendurado com dois cartões amarelos, e caso receba mais um na partida de ida, estará fora do confronto decisivo na volta.

Já o Âncora busca o título inédito da competição. A esquadra comandada por Valdecir Leite quer colocar água no chopp da festa do Bola 8 e conta com jogadores renomados como Willian Dresch e Gui Soares, do elenco campeão do Gauchão Série Prata 2024, pelo Filtradores, de Bom Principio.

Âncora e Bola 8/Espelho Gaúcho disputam o título em dois jogos, a volta, acontece na quinta-feira, 05/12/2024, também às 20h, no Ginásio Carlinhos da Vila. O regulamento deste ano não prevê vantagem por saldo de gols, nem prorrogação, nem vantagem por campanha, caso as disputas encerrem empatadas (uma vitória para cada equipe), a decisão será na disputa de pênaltis.

Transmissão

O Portal da Folha TV anuncia a transmissão ao vivo das duas partidas. O primeiro jogo da final você acompanha no YouTube da Folha, pelo link: https://www.youtube.com/live/P4RfjZswjpw

A transmissão da Folha tem a narração de Fio Locutor, imagens e técnica de Sérgio Rocha, reportagem de quadra de Robertinho Júnior e comentários e direção jornalística de Francisco Rocha.

