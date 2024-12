Delegado Vladimir entrega troféu “Amigo da Polícia Civil de Canela” a Luciano Machado

Na noite desta quinta-feira (28), o Delegado Vladimir Medeiros, durante cerimônia de encerramento das atividades da Delegacia de Polícia no ano, realizou a entrega do Troféu “Amigo da Polícia Civil de Canela” ao empresário Luciano Machado, proprietário da oficina Martelinho de Ouro, especializada em reparação automotiva, espelhamento e micropintura.

O evento foi marcado por um gesto de reconhecimento e gratidão por parte dos policiais civis de Canela, que expressaram sua apreciação pela parceria e apoio contínuo oferecido pelo empresário. Ao longo do ano, Luciano colaborou significativamente com as ações policiais, manutenção de viaturas, além de apoiar diversas iniciativas sociais promovidas pela Delegacia.

Esta é a quarta edição do Troféu “Amigo da Polícia Civil de Canela”, uma premiação estabelecida como permanente pela instituição. Anualmente, empresas e parceiros que demonstram um compromisso excepcional em apoiar as atividades da Delegacia de Polícia na cidade são agraciados com este reconhecimento.

A entrega do troféu destaca a importância da colaboração entre as autoridades policiais e a comunidade local, ressaltando a relevância do engajamento cívico e da parceria entre setores públicos e privados na promoção da segurança e do bem-estar da sociedade.