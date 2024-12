Gilberto Cezar confirma Evandro Cardoso na Secretaria de Governo de Canela

O prefeito eleito Gilberto Cezar oficializou a indicação de Evandro Cardoso como o próximo Secretário de Governo de Canela. A pasta é responsável pela gestão e interlocução do governo, além de garantir a eficiência e eficácia na aplicação de recursos públicos, promovendo uma gestão integrada e orientada para resultados.

Com uma sólida carreira na política e na administração pública, Evandro Cardoso já ocupou este mesmo cargo anteriormente, além de ter acumulado vasta experiência como Diretor Geral da Câmara de Vereadores de Canela, onde também atuou como Assessor Parlamentar e Assessor de Bancada. Recentemente, Evandro teve também participação no Governo do Estado do Rio Grande do Sul, ampliando seu conhecimento em gestão pública.

O prefeito eleito destacou que a escolha de Evandro foi natural, considerando sua ampla vivência e conhecimento do cenário político e administrativo de Canela. “O Evandro conhece bem o funcionamento da máquina pública e tem grande experiência no Legislativo, o que é essencial para uma relação harmônica entre os poderes e para a eficiência das ações do governo em prol da comunidade”, afirmou Gilberto Cezar.

Evandro assume o compromisso de liderar a Secretaria de Governo com foco na integração e na eficiência. “Nosso primeiro desafio é organizar a gestão para entregar os resultados que a comunidade espera. Além das atribuições institucionais da Secretaria, daremos ênfase à integração entre as Secretarias Municipais e os demais Poderes, buscando atender às necessidades e expectativas da população de Canela”, destacou.

Sobre Evandro Cardoso

Evandro Cardoso vem da iniciativa privada, mas já foi figura ativa na política local, inspirado pelo legado de seu pai, Moacir Cardoso, ex-vereador mais votado de Canela e atualmente assessor parlamentar do deputado Lucas Redecker.

Atuou como Assessor de Bancada e Assessor Parlamentar na Câmara de Vereadores de Canela, posteriormente exercendo a função de Diretor Geral da mesma instituição. Foi Secretário Municipal de Governo de Canela, com atuação em conselhos municipais. Possui experiência partidária, tendo ocupado os cargos de Presidente e Secretário de partido, além de atuar como coordenador de campanhas eleitorais.

Com uma carreira marcada pelo comprometimento e pela busca por resultados, Evandro retorna à Secretaria de Governo para contribuir com uma gestão inovadora e alinhada aos interesses da comunidade de Canela.