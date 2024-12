Polícia identifica motorista e localiza veículo que matou empresário Tales Secco Lahm em Parobé

A Polícia Civil identificou o motorista e encontrou o veículo responsável pelo acidente que vitimou Tales Secco Lahm, de 28 anos, empresário e proprietário da pizzaria The Petit, localizada em Taquara e Parobé. O acidente aconteceu na madrugada de domingo (1º), na rodovia RS-239, por volta das 0h30, no quilômetro 48. Tales pilotava uma moto Kawasaki Z900 quando foi atingido por um carro cujo condutor fugiu sem prestar socorro. O motociclista morreu ainda no local.

Na manhã desta segunda-feira (2), agentes localizaram o veículo envolvido no acidente, uma Toyota SW4 preta, escondida em uma garagem no bairro Residencial Azaleia, em Parobé. O automóvel apresentava danos visíveis na lataria e nas luzes, indicando a colisão. O veículo foi apreendido para perícia.

O motorista de 38 anos está sendo investigado por homicídio culposo no trânsito, com agravante por omissão de socorro. Ele foi conduzido à delegacia, onde permanece detido e deverá prestar depoimento. A investigação segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente.