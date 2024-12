Professor de Canela conquista medalha de ouro no Mundial de Jiu-Jitsu em São Paulo

César Aguiar Velho, professor de jiu-jitsu infantil e adulto no Centro Social Padre Franco, em Canela, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, entre os dias 21 e 24 de novembro.

O evento, que reuniu cerca de 9 mil atletas de várias partes do mundo, é o único mundial da modalidade realizado no Brasil. Entre tantos competidores, César subiu ao lugar mais alto do pódio, representando a cidade de Canela.

César divide seus dias entre os treinos e as aulas que ministra para crianças, jovens e adultos no Centro Social Padre Franco.