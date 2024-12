Terra Mágica Florybal lança três novos espetáculos para temporada de Natal

Três novos espetáculos do Parque Terra Mágica Florybal renovam

a programação da época mais aguardada do ano na região

CANELA – A Terra Mágica Florybal integra o circuito natalino da Serra Gaúcha com sua tradicional Temporada de Natal, que acontece de 1º de novembro de 2024 a 19 de janeiro de 2025. Em meio aos grandiosos eventos do Sonho de Natal, em Canela, e do Natal Luz, em Gramado, o parque se posiciona como uma atração complementar, oferecendo experiências únicas que ampliam as opções para os turistas na região.

Além das mais de 40 atrações que o parque oferece, três novos espetáculos foram criados para integrar as atividades artísticas residentes, todos inclusos no ingresso. O “Natal em Apuros” acompanha as aventuras de duendes que buscam manter acesa a chama do espírito natalino das pessoas. Já “O Primeiro Brinquedo do Papai Noel” conta a história de um pintor solitário que vê seu ateliê ganhar vida com a ajuda das fadas. E o “Show de Encerramento” é diversão pura, com os mascotes do parque fechando o dia de passeio com muita animação.

“Queremos que os visitantes enxerguem a Terra Mágica Florybal como parte essencial do roteiro natalino. Oferecemos momentos de encantamento que complementam a magia vivida na Serra Gaúcha”, destaca Tiago Cardoso, diretor do parque. Além dos novos espetáculos, o parque apresenta uma programação diversificada que também inclui a Paradinha de Natal, a Central de Cartas do Papai Noel, a Casa do Mago, o Jardim das Fadas e os Reis da Floresta. “Nossa proposta é criar uma experiência completa: além de aproveitar a beleza e o clima natalino, eles podem interagir com a natureza e viver histórias únicas”, acrescenta Cardoso.

Conexão com o Turismo Regional

A Terra Mágica Florybal reforça sua importância no roteiro turístico da Serra Gaúcha, complementando os grandes espetáculos das cidades. A localização estratégica entre Gramado e Canela facilita a integração ao circuito, ampliando as opções para famílias com crianças e visitantes que desejam explorar mais a magia do Natal.

Serviço

Data: Até 19 de janeiro de 2025

Funcionamento do parque: Diariamente, das 9h30 às 16h30

Endereço: RS466, km 5, Caracol – Canela, RS

Ingressos e horários dos shows: www.parqueflorybal.com.br/espetaculos

WhatsApp: (54) 3282-5050