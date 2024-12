Aeroporto de Canela tem primeira fase das obras de melhorias concluídas

Any Brocker esteve na manhã desta segunda-feira (02/12) participando da cerimônia de entrega da primeira etapa das melhorias no Aeroporto de Canela, visando a retomada dos voos regulares.

Na oportunidade, a CEO do Grupo Brocker, conversou com o presidente da Infraero, Rogério Barzellay, com o diretor comercial da companhia, Tiago Faierstein, com o diretor de Projeto da Secretaria de Reconstrução do RS, Milton Zuanazzi, e o secretário de Turismo do RS, Ronaldo Santini, sobre os próximas etapas previstas em melhorias para o Aeroporto de Canela.

A empresária destacou que a Brocker Turismo está alinhando contatos com importantes players para que os pacotes com voos fretados sejam uma realidade muito em breve. “Queremos que o turistas tenham o conforto de chegar em canela, onde estaremos a disposição para recebê-los para que vivam as melhores experiências na nossa região”, aponta Any.

Obras em Canela

As melhorias realizadas no Aeroporto de Canela incluem o alargamento da pista de pouso e decolagem, que passou de 18 metros para 30 metros, a extensão de 80 metros de comprimento – totalizando 1.340 metros – seu reforço de recapeamento completo, além da revitalização de toda a sinalização horizontal.

A pista de taxiamento e o pátio de aeronaves também foram reformados. Ganharam nova sinalização e a implantação de três posições para aeronaves e uma para helicóptero. Foi também instalado o PAPI (Sistema Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão) em ambas as cabeceiras. Com estas obras, o terminal está qualificado para receber voos regulares de aeronaves da categoria 2C, ampliando sua capacidade operacional. Os investimentos nestas melhorias foram na ordem de R$ 20 milhões, oriundos da Infraero.