Casa Vitória: mais de 900 atendimentos em 3 anos de acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica em Canela

Desde sua inauguração em setembro de 2021, a Casa Vitória, localizada em Canela, se tornou um marco no combate à violência doméstica na região. Em mais de três anos de funcionamento, o local acolheu, com encaminhamento do Fórum, 902 mulheres, oferecendo suporte social, psicológico e estrutural para romper com os ciclos de abuso e violência.

A coordenadora Manoela Negrelli Athayde Heidrich destacou o impacto significativo do trabalho realizado. Além de atender mulheres vítimas, a Casa abrigou mais de 52 famílias, oferecendo itens de necessidade básica, como vestuário, kit de higiene e alimentação, além de apoio para a reestruturação da vida das mulheres e seus filhos.

Atendimentos em números

Entre os 902 casos recebidos, destacam-se:

531 mulheres realizaram acompanhamento psicológico e social.

realizaram acompanhamento psicológico e social. 192 mulheres recusaram ajuda.

recusaram ajuda. 26 mulheres mudaram-se para outras cidades.

mudaram-se para outras cidades. 153 mulheres buscaram atendimento social, mas não aceitaram acompanhamento psicológico.

No total, foram realizadas mais de 2.780 consultas, com uma média de quatro consultas por paciente, reforçando o caráter multidisciplinar do serviço.

Trabalhos com a comunidade

Além do acolhimento, a Casa Vitória promove iniciativas educacionais voltadas para a prevenção da violência doméstica. Em 2024, três ações se destacaram:

Palestras em escolas municipais , alcançando mais de 1.200 alunos .

, alcançando mais de . Concurso de redações entre alunos do 6º ano da rede municipal.

entre alunos do 6º ano da rede municipal. Concurso de teatro com alunos do 9º ano, abordando temas relacionados à violência doméstica.

Referência no Rio Grande do Sul

A Casa Vitória é pioneira no estado, sendo uma das 14 casas abrigo existentes no Rio Grande do Sul. Além de oferecer um espaço seguro, se diferencia por integrar um atendimento multidisciplinar, que fortalece as mulheres atendidas e trabalha para evitar a perpetuação da violência entre gerações.

O espaço é financiado exclusivamente pela Prefeitura de Canela, destacando o compromisso do município em enfrentar a violência doméstica e promover igualdade e respeito.

“A violência doméstica é um tema muitas vezes evitado, mas precisa ser discutido para que possamos mudar nossa sociedade. Essa luta não é apenas das mulheres, mas de todos nós”, enfatizou Manoela.

Denuncie e faça parte da mudança

A Casa Vitória convida a comunidade a apoiar essa causa e seguir suas redes sociais em @casavitoriacanela para acompanhar as ações realizadas. Em caso de violência, denuncie pelo número 190.

Seja um agente transformador: juntos, podemos construir uma sociedade mais justa e igualitária!