Ex-companheiro é detido após atear fogo em casa no bairro Carniel

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Gramado, realizou a prisão em flagrante de um homem suspeito de praticar os crimes de incêndio criminoso e tentativa de homicídio (02/12/2024) no bairro Carniel contra sua ex-companheira e o atual namorado dela, tendo atigindo, no entanto, outro morador que residia no local, o qual está em estado grave na UTI do HPS de Porto Alegre.

O crime ocorreu na madrugada passada, por volta das 01h30min, quando o autor, transtornado pelo término do relacionamento, dirigiu-se até a residência do atual namorado da vítima. No local, ele utilizou gasolina para atear fogo na porta da casa, colocando em grave risco a vida das pessoas que estavam no imóvel.

Com a rápida atuação da equipe de investigação, o suspeito foi localizado e, ao ser questionado, confessou a autoria dos fatos.

O investigado foi preso em flagrante e posteriormente encaminhado ao sistema prisional.

A Delegada Fernanda, titular da DP de Gramado, ressalta a pronta resposta da Polícia Civil demonstrando o compromisso com a segurança da comunidade e a efetividade na repressão a crimes graves, reafirmando a prioridade no enfrentamento à violência e na proteção das vítimas.