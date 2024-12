Infraero amplia e prepara Aeroporto de Canela para voos internacionais

Investimento de R$ 20 milhões moderniza o aeroporto para aeronaves ATR-72 e futura internacionalização.

Na manhã desta segunda-feira (02), a Infraero reuniu autoridades, imprensa e o trade turístico da Região das Hortênsias para entregar as obras de reforma e ampliação do Aeroporto de Canela (RS). Além disso, anunciou novos investimentos com o objetivo de capacitar o local para receber voos internacionais de forma temporária.

“Hoje, é um dia muito importante para a nossa região. O aeroporto de Canela foi reformado e ampliado, recebeu novos equipamentos e hoje a Infraero está inaugurando o novo aeroporto, que vai permitir receber aeronaves de porte médio. Essa inauguração marca um novo momento para toda a região, que passa a ter melhor conectividade com o Brasil”, comentou Eduardo Zorzanello, CEO do Festuris, que acompanhou o ato inaugural.

A Infraero assumiu a administração do aeroporto em agosto e, logo em seguida, anunciou um plano de obras. Nesse período, a pista de pousos e decolagens foi ampliada em 12 metros de largura e 80 metros de comprimento, totalizando 30 metros x 1,3 mil metros. Além disso, toda a extensão da pista recebeu novo recapeamento e sinalização horizontal (pintura). A pista de taxiamento e o pátio das aeronaves também foram reformados.

O aeroporto ainda foi equipado com um Sistema Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão (Papi), que auxilia os pilotos na navegação aérea. Com essas melhorias, o local agora está apto a receber aeronaves ATR-72, com capacidade para 72 passageiros. No total, foram investidos cerca de R$ 20 milhões.

Novos projetos

Rogério Barzellay, presidente da Infraero, celebrou a entrega das obras da primeira etapa e anunciou uma nova ampliação na pista de pousos e decolagens. Uma das cabeceiras terá a vegetação suprimida para pavimentação de mais 110 metros de pista, ampliando seu comprimento para mais de 1,4 mil metros.

“Nosso compromisso, a partir de janeiro, é a implantação do balizamento noturno. Assim, teremos um aeroporto que funcionará 24 horas por dia. Isso será uma complementação ao Papi, já instalado e que deve ser homologado em breve. Pretendemos também, se Deus quiser, trazer uma estação de rádio e uma estação meteorológica, para garantir a segurança necessária para operações tanto visuais quanto por instrumentos”, destacou.

Além disso, Barzellay afirmou que já estão em andamento tratativas com a Anvisa, Polícia Federal e Receita Federal para viabilizar a internacionalização temporária do aeroporto.

“A internacionalização temporária consiste na montagem de um dispositivo para atender voos internacionais quando necessário. Vamos deixar a infraestrutura preparada para receber voos da América do Sul”, prometeu.

Tiago Faierstein, diretor comercial da Infraero, revelou que já há conversas avançadas com companhias aéreas, empresas de locação de veículos e outros serviços para operações em Canela.

No encerramento do evento, representantes da Visão – Agência de Desenvolvimento da Região das Hortênsias apresentaram um projeto para a construção de um terminal de passageiros junto ao aeroporto de Canela.

Informações: Brasilturis