Moradores de Gramado e Canela têm assinatura gratuita em app de serviços

Tuddo é o novo aplicativo de serviços múltiplos criado para moradores e turistas da Serra Gaúcha. Lançado no final de outubro, traz a vantagem de reunir vários segmentos na mesma plataforma, desde hospedagem, culinária ou lazer a serviços de ginástica e estética pessoal. São restaurantes, pizzarias, hotéis, pousadas, parques temáticos, academias, salões de beleza, “tuddo” disponível num único app.

A ‘startup’ foi desenvolvida por investidores locais com o objetivo de ajudar o turista a ampliar suas experiências na Serra Gaúcha, a partir da singularidade do negócio de cada empreendedor, sem esquecer as pessoas que residem e trabalham em Gramado e Canela. Inclusive, agora no mês de dezembro, moradores recebem assinatura gratuita no clube de vantagens Tuddo em Dobro (baixe o app, faça seu cadastro e peça a liberação pelo Whatsapp (54) 997148890).

“Nosso app roda em qualquer sistema operacional, é leve, prático, fácil de usar, e o melhor, é um super 5 em 1, tudo o que você precisa está ali”, explica Nandéria Lemos, criadora e responsável pela estratégia tecnológica do aplicativo, que tem no currículo o Prêmio Startup Awards 2021, maior premiação do segmento de inovações no Brasil.

Nandéria, ou Nanda, como é mais conhecida, se transferiu para Gramado no início do ano. Milena Trein, proprietária do Le Bari Café, em Canela, empresária gaúcha que conhece o mercado local, e Pedro Leal, profissional de vendas com ampla experiência em liderança de equipes, também morador de Canela, completam o time.

Outro benefício oferecido pelo app, lembra Pedro, é contar com uma rede social própria para os usuários trocarem experiências em tempo real. A meta dos três é fazer da Tuddo a maior plataforma digital de turismo da Serra Gaúcha até o final de 2025. Siga @tuddoofical