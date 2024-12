Mutirão de pesagem do Bolsa Família acontece neste sábado em Canela

A Secretaria Municipal da Saúde de Canela realizará neste sábado (7), um mutirão de pesagem para os beneficiários do Programa Bolsa Família. A ação é uma oportunidade para quem ainda não cumpriu essa etapa obrigatória do acompanhamento do programa, que se encerra no próximo dia 20 de dezembro.

O não cumprimento da pesagem pode resultar no bloqueio do benefício, conforme as regras do Bolsa Família. Por isso, a Secretaria reforça a importância de os beneficiários comparecerem a uma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) disponíveis, dentro dos horários definidos:

• UBS Canelinha: das 8h às 11h

• UBS São Luís: das 8h às 11h

• UBS Santa Marta: das 8h às 11h

A pesagem é uma das condições exigidas pelo programa para garantir o acompanhamento da saúde das famílias beneficiárias. Além de ser um requisito para a manutenção do benefício, é uma ação que contribui para o monitoramento nutricional e o bem-estar dos integrantes das famílias.

A Secretaria recomenda que os beneficiários levem documentos pessoais e o cartão do Bolsa Família no momento do atendimento. Caso não seja possível comparecer no sábado, é importante procurar a unidade de saúde mais próxima o quanto antes para realizar o procedimento.

Foto: divulgação