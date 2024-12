Natal Luz segue com programação intensa em dezembro

Durante todo o mês de dezembro, e até o dia 19 de janeiro, o Natal Luz de Gramado segue com sua vasta programação, que inclui dezenas de atividades gratuitas diárias, além dos tradicionais Nativitaten – quintas e sábados – e O Grande Desfile de Natal – quartas, sextas e domingos –, mediante ingresso.

Este mês, haverá 71 atrações de teatro e música. Normalmente, os horários de shows gratuitos, nos finais de semana, são 11h, 16h e 18h, culminando sempre com o Acendimento das Luzes, todos os dias às 20h, na Rua dos Arcos (Av. das Hortênsias – Centro).

Um grupo variado de talentos, especialmente locais – cerca de 90% dos mais de 150 artistas são de Gramado e região –, ocupa o palco da Rua Coberta e a Vila de Natal, com exibições que podem chegar a quatro vezes num dia, como nos sábados e domingos, começando já pela manhã. A ocupação das cadeiras é por ordem de chegada, mas também é possível acompanhar as performances de pé e dos restaurantes do local.

Atividades diárias

Até o dia 19 de janeiro, quando se encerra o Natal Luz, terão sido realizadas mais de 260 apresentações gratuitas. Diariamente, acontece o Acendimento das Luzes, às 20h, na Rua dos Arcos. Também funcionam, todos os dias, a Vila de Natal, das 9h às 21h, e a Casa do Papai Noel, das 14h às 18h, na Praça das Etnias.

A programação completa pode ser conferida no site oficial do evento: www.natalluzdegramado.com.br. Esse também é o endereço para a compra de ingressos.