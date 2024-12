Sol, calor e público animado na Corrida e Caminhada do Noel

No dia 1º de dezembro, brindado com uma manhã de sol e calor, ocorreu a 9ª edição da Corrida e Caminhada do Noel, atividade esportiva que acontece dentro da programação do Natal Luz de Gramado com a proposta de incentivar hábitos saudáveis. O evento contou com a participação de quase 500 pessoas, entre atletas e público.



Marília Francesch, 61 anos, presidente do Rotary Club da cidade, começou a prática da corrida aos 60 e participou do evento para incentivar o público da sua faixa etária. “Além disso, é muito importante trazer mais a comunidade gramadense para o Natal Luz, e a corrida e a caminhada fazem isso”, completa.

Já a família do Maranhão Taynan Bandeira, Lune Oliveira e Valentina, de 6 anos, participou pela primeira vez da atividade, aproveitando o imprevisto de um voo remarcado para se inscrever. Felizes com a corrida, esporte que já praticam na sua cidade, e encantados com o Natal Luz, celebraram ao final da prova: “pretendemos voltar”.

O pórtico de largada foi na Avenida Borges de Medeiros, em frente ao Palácio dos Festivais, e o percurso compreendeu pontos turísticos como o Lago Joaquina Rita Bier e a Rua Coberta.

Foram quatro modalidades: caminhada, corrida de 5km, corrida de 10km e corrida kids. Os participantes receberam o Kit Noel com camiseta, número, chip (para corridas) e toca vermelha de Natal. Além disso, todos que cruzaram a linha de chegada foram recebidos pelo Papai Noel e ganharam medalha. Os cinco primeiros colocados na categoria masculino e feminino por idade ganharam troféu, além dos três primeiros colocados na categoria geral masculino e feminino. Reforçando o propósito da iniciativa, o próprio Papai Noel atestou: “”para comemorar e ser feliz, tem que ter saúde”.

Classificados por categoria – Corrida

5 km – Masculino1º Maurício Vargas

2º Miqueias da Silva

3º Gabriel Bosquette

4º Luís Gustavo Mello

5º Edimilson Cruz



5 km – Feminino1º Renata Inês Galvão

2º Melena Cavicchioni

3º Rosângela Brito

4º Patricia Miguez

5º Giovana Tomazi



10 km – Masculino

1º Renan Wiltgen

2º William Kirch

3º Paulo Borges

4º Luiz Pedro de Moraes

5º Leocir Adão de Macêdo

10 km – Feminino

1º Martina Correa

2º Barbara Bard

3º Carina Honorato

4º Flaviana Yamaguchi

5º Fernanda Schel



A listagem completa de todos os nomes e tempos de cada categoria pode ser acessada neste link.