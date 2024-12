Banda de Blues intervenções circenses marcam final de semana da Rua Coberta de Canela

No próximo domingo, dia 08 de dezembro, a Estação Campos de Canella (www.estacaocanella.com.br), tradicional “Rua Coberta de Canela”, terá atração musical inédita na sua agenda cultural.

A programação inicia às 14h, com o espetáculo circense “Kaiu da Kombi”, da companhia “Ponto de Cultura Kombinação”. A partir de intervenções cenográficas e performáticas, a trupe aborda situações do cotidiano e traz reflexões sobre conceitos, valores e sonhos, propondo aos espectadores o resgate da força interior para seguir em frente e a construção de uma sociedade mais sensível, humana, ética, com compaixão e empática.

A estreia fica por conta da banda de blues instrumental Best Dream, quese apresenta pela primeira vez este ano na Rua Coberta de Canela,a partir das 16h. Com 14 anos de estrada, a atração é formada pelos músicos instrumentistas Luciano Nazar na guitarra, Álvaro de Borba na bateria e Jorge Arend no contrabaixo.

No repertório composto pelo autêntico blues, os artistas apresentam clássicos do estilo em releituras modernas, com uma abordagem única e com muita alma. “Nosso blues tem influências do Vintage Jazz e Funk Norte Americano”, destacam, e completam: “Nosso objetivo é proporcionar ao público uma viagem musical por um ritmo que foi criado no século XIX, marcou gerações e continua atual até os dias de hoje”.

A programação cultural da Estação Campos de Canella faz parte do “Projeto Estação Cultural em Canela – Cultura o Ano Todo”, que tem o objetivo de propagar a cultura para todos a partir de eventos semanais gratuitos, criando um polo de intercâmbio e difusão cultural no Sul do Brasil. É apresentado pela Novalternativa Incorporadora, com financiamento do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. O agente cultural é S&S Produtora.

A Rua Coberta de Canela fica no Largo Benito Urbani nº 77, bairro Centro. O local é famoso por ser um complexo turístico no coração da cidade e reunir o melhor da Gastronomia, Comércio, Cultura e Entretenimento.