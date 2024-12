Donna Futsal é a grande campeã do Campeonato Municipal Feminino de Gramado

Em uma noite de muita emoção e vibração, a equipe do Donna Futsal conquistou o título de campeã do Campeonato de Futsal Feminino de Gramado. A final, realizada na última terça-feira (3), no ginásio Perinão, contou com uma boa presença de público, que acompanhou de perto a emocionante disputa contra a F.F.G. Jardim.

Com o domínio do jogo, as gurias do Donna Futsal venceram a partida por 5 a 1, levantando a taça de campeãs. O secretário municipal de Esporte e Lazer, Lucas Roldo, esteve presente na final e parabenizou as equipes pela excelente campanha:

“É com grande alegria que celebramos o sucesso do Campeonato de Futsal Feminino de Gramado. As atletas nos presentearam com jogos emocionantes e de muita qualidade técnica. Parabenizo o Donna Futsal pela conquista e a todas as equipes participantes por valorizarem o esporte e contribuírem para o desenvolvimento do futsal feminino em nossa cidade”, afirmou Roldo.

Destaques da competição:

Artilharia: Ana Carolina Jaques Franzen, do Jardim, com 23 gols.

Goleira menos vazada: Natalia dos Santos Gross, do Donna Futsal, com apenas 3 gols sofridos.

Destaque da final: Tais Geovana Azevedo da Rosa, do Donna Futsal