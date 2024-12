Estrada Mato Queimado/Caracol está bloqueada para instalação da nova ponte

Trabalhos devem ser finalizados até o final da tarde, quando a pista será liberada para o fluxo de veículos!

A Administração Municipal de Gramado informa que a Estrada Mato Queimado/Caracol, rota alternativa de ligação entre Gramado e Canela, está bloqueada para o fluxo de veículos nesta quarta-feira (4). A empresa Conpasul, responsável pela pavimentação dos 3,5Km da 2ª etapa da obra, está executando a instalação da estrutura da nova ponte sobre o arroio Caracol.

Os motoristas devem utilizar a RS-235 para o deslocamento entre os dois municípios, já que a previsão é de que os trabalhos sigam até o final da tarde, quando a via será novamente liberada para o tráfego. Após a instalação da estrutura, a empresa responsável realizará a pavimentação das cabeceiras da nova ponte. Equipes da RGE também estão atuando no local, realocando os postes de energia elétrica no trecho de Canela.