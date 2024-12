Fim de semana repleto de atrações no Sonho de Natal de Canela

O Sonho de Natal de Canela continua encantando moradores e turistas com sua programação diversificada e emocionante, que une música, teatro e celebração do espírito natalino. Confira os destaques do final de semana:

Sexta-feira, 6 de dezembro

O Guardador de Rebanhos aos Olhos da Mãe às 19h45 no Multipalco da Praça João Corrêa.

Uma homenagem emocionante a Eduardo Rodrigues, responsável pelos textos adaptados do espetáculo, que faleceu neste ano. A atração mistura poesia, música e teatro para narrar a história de uma criança vista pelos olhos de sua mãe, em um clima natalino que promete emocionar.

Foto: André Fernandes

Sábado, 7 de dezembro

O Natal de Anelise

17h – Praça João Corrêa.

Comovente e mágico, este espetáculo já é um dos favoritos do Sonho de Natal, trazendo uma história cheia de encanto e reflexão.

Orquestra Teutônia

19h45 – Multipalco.

Prepare-se para uma noite de música impecável com a renomada Orquestra Teutônia, que promete elevar o clima natalino com um repertório especial.

Destaques para dezembro

Celebration

14/12 – 19h45 – Multipalco.

Um show vibrante de música e dança para toda a família.

Natal Encantado – APAE

21/12 – 19h45 – Multipalco.

Um espetáculo cheio de inclusão, amor e talentos da APAE de Canela.

Dia especial: 28/12 – 80 anos de Canela

10h às 17h – Apresentações locais espalhadas pelo centro da cidade.

18h – Concerto de Gaiteiros de Canela.

19h – Show com Os Serranos.

Atrações Permanentes

Casinha do Papai Noel

Localizada na Praça João Corrêa.

Funcionamento diário: 13h às 21h.

Dias 24 e 25 de dezembro: 10h às 16h.

Vila de Artesanato Sonho de Natal

Em frente ao Multipalco.

Terça a domingo: 10h às 21h.

Contos da Catedral – O Segredo do Velho Noel

Até 31/12: Espetáculos diários, às 20h e 21h (com a emocionante Descida do Papai Noel).

De 1º a 12/01: Espetáculos diários às 20h e 21h.

Entrada gratuita.

O Sonho de Natal de Canela é uma realização da Prefeitura de Canela – Secretaria de Turismo e Cultura, com apoio da Corsan.