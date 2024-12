Gramadotur e Prefeitura preparam a Festa da Colônia de 2025

Evento será realizado entre os dias 30 de abril e 18 de maio, com atrações e espaços inéditos!

A Gramadotur e a Prefeitura de Gramado, por meio das Secretarias de Obras e Agricultura, em parceria com a Emater, já estão atuando nos preparativos para a Festa da Colônia de 2025. As equipes envolvidas no evento participaram de uma reunião nesta semana, liderada pela presidente da autarquia municipal, Rosa Helena Volk, com o propósito de avaliar e discutir os trabalhos desenvolvidos até o momento. A data da 34ª edição já está definida e acontecerá entre os dias 30 de abril e 18 de maio do próximo ano, contando com atrações e espaços inéditos.

Conforme Rosa Helena Volk, os elementos que irão compor a decoração da cidade no período estão sendo projetados e a estrutura da festa deverá receber diversas melhorias. “Estamos preparando muitas novidades com o objetivo de possibilitar a participação de um número ainda maior de agricultores e expositores do interior. Nossos produtores rurais tiveram prejuízos com as chuvas deste ano e a Festa da Colônia será uma grande oportunidade para recuperação da economia rural”, projeta Rosa Helena, lembrando que serão comemorados dois feriados durante a realização do evento: Dia do Trabalhador (1º de maio) e o Dia das Mães (11 de maio). “Tenho certeza que teremos uma movimentação turística intensa na cidade e também na festa”, avalia a presidente da Gramadotur.

A programação completa da 34ª edição da Festa da Colônia de Gramado será divulgada em breve, com muitas novidades para o público.