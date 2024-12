Produtores de chocolate, da Serra, terão benefícios tributários

Deputado Joel foi o articulador entre fabricantes e o governo.

Serão beneficiados os municípios localizados na região do Conselho Regional de Desenvolvimento Hortênsias: Gramado, Canela, Jaquirana, Nova Petrópolis, Picada Café e São Francisco de Paula. O ICMS para o setor terá redução de 17% para 5%, mas é importante deixar claro que a diferença, 12%, ficará de crédito presumido para os fabricantes, ou seja, eles poderão usar o crédito para abater de impostos. O deputado estadual Joel Wilhelm (PP) foi o principal articulador para a redução do imposto: “É a melhor forma de se fomentar os negócios. É um incentivo fiscal extremamente importante. O chocolate artesanal é uma marca da Região. A indústria deste produto gera centenas de empregos e renda. O preço do cacau subiu 191% em 2024. Esse benefício fiscal chega em boa hora para compensar a alta do preço, que já estava quase inviabilizando os negócios”, justifica o parlamentar, que tem forte atuação na Região.

Gramado é a Capital Nacional do Chocolate Artesanal e conta com 28 empresas do setor, que juntas empregam cerca de 2,5 mil pessoas.

Além do governador Eduardo Leite, também participaram do ato de assinatura do decreto o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, o vice-prefeito de Gramado, Luia Barbacovi, o prefeito eleito de Canela, Gilberto Cezar, representantes dos fabricantes de chocolate artesanal, que foram representados pelo presidente da Associação da Indústria e Comércio de Chocolates de Gramado, Fabiano Contini, o vice-governador Gabriel Souza, e os deputados estaduais Guilherme Pasin, Elton Weber e Frederico Antunes.

O deputado Joel aproveitou a oportunidade para fazer um agradecimento especial ao secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, ao secretário-adjunto da Casa Civil, Gustavo Paim, e ao subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves.