Educação Financeira | Tudo comunica, inclusive suas finanças!

Caro leitor, hoje vamos falar de marca pessoal que é a imagem que as pessoas têm e as qualidades que associam de nós. É o resultado das nossas experiências, habilidades e valores, sendo a forma como nos destacamos das outras pessoas. O processo de construção da marca é como o processo de construção de independência financeira, ambos precisam ser leves, baseado em conhecimento e muitas vezes precisam de profissionais que lhe auxiliem na construção dessa caminhada de forma eficiente.

Vivemos, comunicamos e movemo-nos em sociedade, e as pessoas com quem convivemos têm uma opinião sobre nós. O ideal seria trabalhar essa imagem que outros têm e construir o nosso próprio rótulo, certo? É aqui que entra o processo de construção de marca pessoal, também chamado de personal branding.

Mas o que poucas pessoas sabem é que podemos trabalhar nossa marca e fazer receita com ela. Você pode perder seu emprego, sua casa, dinheiro, mas a sua marca pessoal ninguém te tira. Além disso, as pessoas fazem negócio com quem elas acreditam e confiam, por isso a gestão da sua marca pessoal deve ter como um dos objetivos, a construção da sua credibilidade profissional no meio em que atua.

Ainda que pareça distante da realidade de profissionais autônomos ou mesmo de profissionais que trabalham em regime de contratação CLT, esse conceito também pode e deve ser aplicado em pessoas e não somente em empresas. A construção de uma marca pessoal, além de fortalecer sua confiança, te transforma em autoridade dentro do nicho que você quer atuar, mesmo que seu objetivo seja crescer em uma determinada empresa.

Um bom exemplo disso é a premiação dos Profissionais do Ano que será realizada nos próximos dias pelo Folha de Canela, onde a comunidade vota nos profissionais pelo que eles representam e o valor que oferecem através do seu trabalho. As MARCAS pessoais mais PODEROSAS e duradouras são as QUE ficam no CORAÇÃO das pessoas. Pense-se nisso!