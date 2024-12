Kombinação e Instrumental Best Dream na Estação Campos de Canella no próximo domingo, 8 de dezembro

O projeto Estação Cultural em Canela – Cultura o ano todo oferece mais uma tarde de apresentações e atrativos artsitcico-culturais, neste domingo, dia 08 de dezembro. A Estação Campos de Canella – A Rua Coberta de Canela sediará, a partir das 14 horas, a apresentação do grupo do Ponto de Cultura Kombinação, que fará intervenções de arte circense, com apresentações a partir do espetáculo Kaiu da Kombi. É um espetáculo circense, de rua, teatral, coreográfico e performático, que utiliza as técnicas tradicionais do circo com uma linguagem moderna.

A partir das 16 horas, ocupam o palco os integrantes do grupo Instrumental Best Dream, composto pelos músicos Luciano Nazar (guitarra), Jorge Arend (contrabaixo) e Álvaro de Borba (bateria). Banda de blues da Serra Gaúcha, a Instrumental Best Dream tem 14 anos de estrada e apresenta no seu repertório o autêntico blues instrumental, “de corpo e alma”. A banda criou um som único que combina elementos tradicionais com uma abordagem moderna – releituras. Em 2011, lançou o CD Instrumental Radio. ”Nosso blues tem influências do Vintage Jazz e Funk Norte Americano”, destacam. Muitos clássicos e novas ideias, uma viagem musical única, do verdadeiro blues instrumental com o charme da Serra Gaúcha. Entre os eventos que o grupo participou, relacionamos Festival de Inverno, Festival Gastronômico, Natal Luz, Mississipi Delta Blues Bar, MDBF Gramado e 1° Caminhos de Outono de Gramado, além de apresentações em hotéis, eventos fechados e particulares e casas noturnas.

Instrumental Best Dream – Divulgação

Para a apresentação de domingo, o repertório tem as interpretações de Live (Kirk Fletcher), Thinks Stax, Jaz (Nuno Mindelis), Addicted (Tab Benoit), Five Stops (IBD), Blues For The West Side (Ronnie Earl), Funk Junk Blues (IBD), Funk Mama (Nuno Mindelis), Walking Jazz (IBD), Blues For Boo Boo (Kirk Fletcher), She Take More Than She Gives (Walther), You Better Bilievet (Nuno Mindelis), Texas Bound (Nuno Mindelis) e Hoot Koothie Man (Eric Clapton). Certamente será um belo espetáculo que merece ser apreciado por todos.

Realizado pela S&S Cultura Turismo e Eventos, o projeto Estação Cultural em Canela – Cultura o ano todo é executado através da lei federal de incentivo à cultura. Assim, são apoiadores culturais: Samburá, Buffon, Nutrire, Tide Brasil, Rivatti, Progás, Braesi, Laguetto, Difatto, Ls Nogueira, GP Pneus, Quinta do Morgado, Sinoserra e Estação Campos de Canella. Ministério da Cultura – Governo Federal Brasil. União e Reconstrução.