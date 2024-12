Opinião Forti | Imprensa “Isenta”

Estava eu em viagem semana passada quando recebi uma mensagem de uma leitora com os seguintes dizeres: “Oi Cabelinho, leio teus espaços na Folha e escuto teus programas na Clube. O que me dizes dos secretários anunciados pelo novo prefeito? Não seriam pessoas técnicas na área? Jean Spall na Saúde? Vellinho Pinto na Educação? Parece que os partidos e apoiadores estão cobrando o seu quinhão! Parece tudo igual. As mesmas figurinhas. Queria mais. Espero tuas críticas, não é só achar que as escolhas são boas. A Corsan está um caos, os ambulantes ao redor da igreja agora todo dia despejam pessoas vendendo produtos na rua sem fiscalização. Espero críticas ao novo governo também. Parece que está tudo lindo e maravilhoso. Aprecio o teu trabalho e espero contar contigo no próximo ano para tornar essa cidade melhor.”

É sempre ótimo receber feedbacks. Discordei educadamente em algumas partes da ouvinte/leitora. Até porque este governo ainda nem começou, a Corsan tem diversas questões que precisam realmente serem resolvidas e os ambulantes e as abordagens são um problema gigantesco que o governo atual não soube lidar e este que vai começar só em 2025 vai ter que dar um jeito. O fato é que as pessoas seguem descrentes na classe política e muitas vezes acabam misturando as situações. Até o presente momento, estou gostando muito do primeiro escalão do governo Gilberto Cézar e vou colocar meus motivos abaixo.

As pessoas escolhidas para os cargos estão, sim, respondendo a critérios previamente estabelecidos. Rafael Carniel, Adriel Buss e Ismael Viezze, por exemplo, não são apenas escolhas para acomodar cargos. Façam uma análise da atuação de todos estes nos últimos anos de suas vidas profissionais. Eles também escolheram a vida pública e o desgaste que a mesma entrega. Eu não sei se eu faria essa escolha. Terão grandes desafios pela frente e são promissores à frente de pastas que exigem um trabalho diferente do usual de outras secretarias. Excelentes nomes. Se vão dar certo? Preciso esperar para saber. Mas acredito que podem contribuir demais.

Carmen Seibt foi anunciada para a Assistência Social. Aqui, a composição foi um misto de política e experiência em uma área complicadíssima. Carmen tem muita ascendência sobre a pasta e ainda abre uma vaga para um suplente que fez uma ótima votação, Adir Junior, que traz sangue novo para a bancada. Não vamos ser hipócritas de dizer que isso não poderia acontecer. Se eu disser que gosto de vereador eleito assumindo secretaria, eu estaria mentindo, mas o jogo sempre vai ser este.

José Carlos Doncatto não é político tradicional. É um cidadão respeitado e reservado. Assume uma pasta importante demais como a Fazenda e tenho certeza que pesou demais para ele a ideia de desburocratização e modernização que Gilberto e equipe estão tentando passar. Em conversas com pessoas que conhecem Doncatto, a impressão que tive é a de que ele aceitou o desafio pensando no diferente também. Se vai conseguir, saberemos futuramente.

Evandro Cardoso era pule de dez. Homem de confiança de Gilberto Cézar e um dos braços direitos do mesmo durante a campanha, era certo que estaria no governo assim como participaria da transição. Uma equipe se constrói com diversos perfis. Até agora, vejo motivos para se ter esperança em um bom início de governo que se aproxima. Ainda faltam nomes a serem confirmados, como os citados pela leitora, Vellinho e Jean, além de Fabiano Faes, que deve ser o Procurador do Município, outro cargo essencial para a cidade. A partir de 2025, todos serão avaliados, com a devida parcimônia que devemos ter. Ah, que fique claro: não sou isento. Eu sempre vou torcer por quem está no governo. Fazendo bem o seu trabalho, ganharemos todos nós!