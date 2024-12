Prestação de Contas do MOCOVI Gramado 2023/2024

Na manhã desta quinta-feira (05/12), o Cel PM Ivens Giuliano, comandante do CRPO Hortênsias, a Major PM Maldaner, comandante do 1º BPAT, e o Capitão PM Bastos participaram da prestação de contas do MOCOVI Gramado, referente ao período 2023/2024.

Durante o evento, o Capitão Bastos apresentou uma palestra destacando os serviços prestados pela Brigada Militar no município, evidenciando as ações e projetos voltados à segurança da comunidade.

O Cel Ivens Giuliano aproveitou a ocasião para agradecer ao MOCOVI Gramado pelo apoio e dedicação, ressaltando a importância da parceria que tem contribuído significativamente para o fortalecimento da segurança pública na região.

Esse encontro reforça o compromisso entre a sociedade e as forças de segurança, unindo esforços para garantir mais proteção e qualidade de vida à população.