Brigada Militar realiza formatura de 282 alunos do Proerd em Gramado

Cerimônia marcou o encerramento do 2º semestre

Na noite de quinta-feira (06/12), a Brigada Militar de Gramado, através do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1ºBPAT) realizou a formatura do segundo semestre de 2024 do PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, na Expogramado.

As aulas neste semestre foram ministradas pelo Soldado Filipi Rezende, Soldado Soldado Elizandro Cerri e Soldado Jeferson Martins, em 11 escolas, para 14 turmas de 5º ano, no total de 282 alunos formados.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades: Major Claudia Maldaner – comandante do 1º BPAT, Capitão Luiz Fernando Pereira Bastos – comandante da 1ª Companhia de Gramado, Luia Barbacovi – vice prefeito de Gramado, Cícero Altreiter – Presidente da Câmara de Vereadores de Gramado, Aline Ecker Rissato – Juíza de Direito de Gramado, Jorge Maldaner – vice presidente MOCOVI Gramado, os familiares dos alunos e a comunidade.

Durante a cerimônia, houve o juramento do Proerd, onde diante da comunidade os alunos se comprometem a dizer não às drogas e à violência. Todos os alunos receberam certificado de conclusão e medalha. Ainda houve premiação de bicicletas aos alunos que escreveram as melhores redações sobre o conteúdo aplicado, além da entrega de leões de pelúcia (mascote do Proerd) aos destaques dos encontros.

O evento contou também com a participação da Banda de Música da Brigada Militar, do Comando Regional de Polícia Ostensiva – Vale do Rio dos Sinos, que abrilhantou ainda mais a formatura.

Major Maldaner destacou que esse ano, mais uma vez, o Proerd formou 100% dos 5º anos, das escolas da cidade e que isso só é possível com o empenho de diversas pessoas. “Aos formandos, em especial, que sigam tomando as melhores decisões e que saibam dizer não as drogas e cumprir com o juramento que vocês realizaram essa noite”.

No ano de 2024, nos dois semestres, o Brigada Militar de Gramado formou 29 turmas, no total de 574 alunos.

Comunicação Social 1º BPAT