Coluna 360 Graus | Bati um papo com o prefeito eleito, Gilberto Cezar: ainda restam algumas dúvidas

Na última terça, bati um bom papo com o prefeito eleito, Gilberto Cezar, ele esteve na redação da Folha para confirmar a sua participação no Profissionais do Ano 2024, que acontece no dia 16 de dezembro, na Churrascaria Garfo & Bombacha.

Aproveitamos para fazer uma foto no banner e publiquei na minha rede social, com a mesma pose que ele usa para anunciar seus secretários. Bombou meu WhatsApp, acredito que o dele também. Valeu a brincadeira.

De qualquer maneira, temos algumas confirmações que somente não foram anunciadas oficialmente por Gilberto. O ex-prefeito e vereador, Vellinho Pinto (PDT), vai assumir a secretaria de Obras.

Jean Spall será o secretário de Saúde, mas ainda buscam um nome para assumir a intervenção do Hospital de Caridade de Canela.

A intervenção na triagem e transbordo da coleta seletiva vai continuar e Carlos Frozzi só não vai seguir a frente do projeto se ele não quiser.

Por outro lado, ainda existem dúvidas na secretaria do Meio Ambiente. Cezar tem dois nomes, duas mulheres, ambas de fora de Canela. Nomes técnicos e de grande currículo, disse o prefeito. O anúncio será feito após a escolha da secretária e do aceite, obviamente.

Por fim, a secretaria de Educação. Aqui, realmente há uma indefinição. Nomes a diretora da Danton, Leandra, e o professor da Coopec, Evandro, estão cotados, mas tudo pode mudar, até mesmo logo depois da publicação desta coluna. As coisas são assim na política.

Gilberto tem pressa. Hoje já é dia 5, tem que fazer a transição. A Prefeitura, como acontece todos os anos, lá pelo dia 20, paralisa tudo, menos os serviços essenciais, assim, resta pouco tempo.

Prioridades

Existem prioridades das prioridades dentro das ações iniciais do novo governo. A absoluta é o Hospital de Caridade de Canela. Não posso adiantar em absoluto a ideia de Cezar e sua assessoria, mas, se concretizado, poderá representar uma grande economia aos cofres do município.

Da mesma forma, no lixo, a ideia é ampliar os serviços de triagem e reciclagem, que já representaram uma economia de R$ 3 milhões em 2024 e pode chegar a R$ 6 milhões em 2025.

E o Esporte?

Bom, não há nada definido no esporte, que termina a temporada 2025 no próximo domingo (15), com a final do futebol 7.

Não há definição de nomes para assumir o departamento, nem de quais serão os investimentos. Hoje, o único local para jogos é mesmo o Carlinhos da Vila, com todas as suas precariedades e, acredito, será o que teremos, ainda por um bom tempo.

Este ano, o calendário esportivo iniciou em 3 de março, o ideal seria iniciar o próximo ano em fevereiro, mas tudo indica que esta data irá atrasar.

Entrevista: marcamos uma entrevista, ao vivo, para a próxima quinta, 12, aqui nos estúdios do Portal da Folha. Até lá, talvez tenhamos mais definições. O programa vai ao ar no final da tarde, durante a próxima semana traremos o horário. Até semana que vem!