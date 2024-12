Conheça a ‘Vila de Natal’ do Natal Luz de Gramado

Passar por Gramado durante o Natal Luz, é, necessariamente, além de prestigiar os diferentes espetáculos, passar pela Vila de Natal e arredores. Localizada na Praça das Etnias, pode ser vista por quem chega à cidade pelo pórtico principal. O espaço tem entrada gratuita e funciona diariamente, das 9h às 20h, até o dia 19 de janeiro.

No local, ficam casas temáticas onde funcionam lojas de artesãos gramadenses, com uma infinidade de produtos, de itens alimentícios, a todo tipo de adereços e bonecos natalinos. Estes últimos, aliás, para todos os gostos, todos os bolsos e todos os tamanhos de mala. Ou seja, é possível levar um ímã de geladeira como lembrança, mas também há, por exemplo, um Papai Noel em um balanço de quase 1 metro de altura.

Enfeites de árvores em madeira, tecido, crochê. Renas, biscoitos de gengibre, pinguins, ursinhos de pelúcia, bonecas de pano e, para os menos tradicionais, até capivaras natalinas. A diversidade de produtos e o carisma dos comerciantes pedem, pelo menos, um par de horas na Vila.

Élia Maria da Silva, 65 anos, é uma das artesãs mais antigas da feira, onde expõe há 30 anos, e sua especialidade é artesanato em tecido e patchwork. Ela afirma que o movimento melhorou em relação ao ano passado e garante: “seguirei aqui o tanto que puder”.

Há 14 anos expondo na Vila, João da Costa Filho e a esposa Sônia Costa, do Atelier da Madeira, fazem um trabalho compartilhado. Enquanto ele confecciona as peças, ela faz pintura a óleo. O carro chefe, conta João, são “as guirlandas, os enfeites de árvore e os ímãs de geladeira”.

Para a advogada Meire Fauretto, 55 anos, de Minas Gerais, mais do que os espetáculos e a decoração, o ponto alto da cidade é a educação das pessoas. “Moraria aqui se pudesse”, diz ela, que passou uma semana em seu primeiro Natal Luz.



Já a nutricionista de Porto Alegre, Camila Burgel, 30, também pela primeira vez no evento, aproveitou o dia para visitar a Vila de Natal e arredores com a família, enquanto esperavam pelo acendimento das luzes. “É muito mais bonito do que eu pensava, imagina à noite”, revela.

Casa do Papai Noel

14_11_2024_39Natal Luz de Gramado – Vila de Natal, NATAL LUZ PARA TODOS. Foto Cleiton Thiele/SerraPress

É na Vila de Natal que fica a Casa do Papai Noel, aberta todos os dias das 14h às 18h, fechando por 30 minutos às 16h, quando ocorrem, no palco instalado entre as lojas, apresentações de teatro, música e mágica também gratuitos. A visitação à morada do bom velhinho ocorre por ordem de chegada, quando crianças e suas famílias podem fazer fotos e colocar sua cartinha com o pedido na árvore de Natal. É importante levar a carta pronta ou papel e caneta na bolsa.

Para quem deseja seguir o passeio a pé, ainda na Praça das Etnias, é possível visitar a Casa do Colono, onde há venda de produtos típicos: pães, cucas, embutidos, queijos, doces e bebidas. A poucos passos, bem ao lado, está a Casa do Artesão, com expositores locais e seus trabalhos artesanais, esses não necessariamente relacionados às festas.

Nos arredores

E tem mais: saindo da Praça, basta atravessar a avenida para, além de apreciar toda a decoração do Natal Luz distribuída pela cidade, chegar à famosa Rua Torta, que, durante essa época, é uma verdadeira exposição de arte a céu aberto. Seguindo a passo tranquilo, rapidamente se chega à Avenida Borges de Medeiros, coração da cidade. Ao andar por ela, no canteiro central, ficam as dezenas de pinheiros do Tannenbaumfest, tradicional momento em que eles são decorados por empresas e instituições locais, cada uma a seu estilo. Lojas, escritórios, restaurantes, entidades são seu toque à árvore, enchendo os olhos de quem passa e representando seu vínculo com Gramado e com o evento. Sem mencionar toda a oferta de comércio e gastronomia ao longo de todo o percurso.

Pela Rua Borges de Medeiros também se chega à Rua dos Arcos, onde ocorre, todas às quartas, sextas e domingos, O Grande Desfile de Natal. Bem ao lado, fica a Gramado Store, loja Oficial do Natal Luz e de todos os grandes eventos do município. Seguindo a jornada, chega-se à Rua Coberta, outro ponto famoso, onde ocorrem, de terças a domingos, espetáculos musicais com entrada franca.

A Rua das Renas

15_11_2024_39Natal Luz de Gramado – Grande Desfile de Natal. Foto Cleiton Thiele/SerraPress

Em capítulo à parte na decoração do 39º do Natal Luz de Gramado, a Rua Torta, visitada por 10 em cada 10 turistas, vira a “Rua das Renas”. Do alto a baixo, a via conta com 14 renas em tamanho real. Cada uma das esculturas foi pintada à mão por um artista local. Aqui, além de registros fotográficos, vale apreciar sem pressa as criações e escolher a sua preferida, se isso for possível diante da riqueza dos trabalhos, que foram escolhidos a partir de seleção pública realizada pela Gramadotur – Autarquia Municipal de Turismo.