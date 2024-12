Dicas para aproveitar o melhor do Natal Luz

Saiba como se preparar para os diferentes tipos de clima na Serra Gaúcha

Já se foi o tempo em que, especialmente na Região Sul, as estações do ano eram bem definidas. Afora isso, a Serra gaúcha é conhecida pelo seu clima, geralmente mais ameno no verão e muito mais frio que o restante do país no inverno. Mesmo assim, as variações – ou todas as estações no mesmo dia – também acontecem. Por isso, os turistas que viajam até Gramado para viver o Natal Luz precisam se preparar.

Confira abaixo algumas dicas para aproveitar o passeio com conforto e sem imprevistos:



Nativitaten

Grande estrela do Natal Luz, o Nativitaten é um espetáculo externo, que ocorre no lago do Serra Park. As arquibancadas são cobertas, mas isso não impede a passagem do vento. Ainda que o dia tenha sido de calor, é comum que, em Gramado, haja uma grande oscilação de temperatura, com noites frias, com menos de 15 graus, mesmo na primavera e no verão. Por isso é recomendado levar um agasalho mais reforçado: casaco, manta, e até touca e luvas para as crianças.

O Grande Desfile de Natal

Outro momento que sempre reúne público expressivo, três vezes por semana, é O Grande Desfile de Natal. Realizado ao ar livre, na Rua do Arcos, garoas e chuvas fracas podem ocorrer durante o espetáculo. Para os desprevenidos, há venda de capas impermeáveis no local. Na dúvida, vale ter um guarda-chuva na bolsa. Tanto aqui, quanto no Nativitaten, são vendidas mantas da Loja Oficial do Natal Luz, peças versáteis que servem para cobrir as pernas, os ombros ou proteger carrinhos de bebê, por exemplo.

Vila de Natal

Atração gratuita, a Vila de Natal fica na Praça das Etnias e funciona diariamente das 9h às 20h. No local, são vendidos produtos artesanais de profissionais gramadenses, há um palco com apresentações natalinas e é onde fica a Casa do Papai Noel, aberta à visitação também todos os dias das 14h às 18h. Por ser em espaço aberto, a Vila está sujeita às mudanças de clima. Por isso, aqui se aplicam as dicas anteriores quando a frio e chuva, com um adicional: protetor solar, chapéu e até o guarda-chuva (que já deve estar na mochila) são bem-vindos quando o sol for mais forte.

Na hora da fome

Ter um lanche rápido e água é sempre uma boa pedida, mas, em caso de esquecimento, ou quando um passeio emenda no outro e não há tempo de muitos preparativos, todos os locais de shows dispõem de venda de alimentação. No O Grande Desfile de Natal e no Nativitaten, há uma infinidade de lanches como cachorro quente, pastel, pipoca e churrasquinho comercializados por entidades locais. O valor arrecadado será todo destinado a instituições sociais de Gramado.

Em caso de chuva

Em dias de chuva fraca, nenhuma atração do Natal Luz deixa de acontecer. Há exceções, para ocasiões de clima extremo, como ventos fortes e chuva torrencial. Nesses casos, a Gramadotur avalia tecnicamente a segurança do público e das equipes (apoio e artistas) e pode optar pelo cancelamento. Se a atividade for paga, é possível solicitar o reembolso ou o reagendamento conforme disponibilidade de lugares em outras datas.

Dicas gerais – que valem para todas as atrações:

– chegue cedo: isso permite que os lugares sejam ocupados com tranquilidade e evita correrias;

– identifique as crianças: em locais de grande movimentação de público, é indicado que as crianças sejam identificadas, com os contatos dos pais, com pulseiras ou crachás;

– antecipe-se: se o espetáculo for pago, tenha sempre o ingresso e a documentação necessária em mão antes de chegar à entrada;

– leve um agasalho (e um guarda-chuva) na bolsa: dias de sol e calor podem ser de noites frias e chuvosas;

– esteja confortável: priorize roupas e calçados confortáveis – aqui é hora de colocar um tênis -, especialmente se quiser curtir a decoração da cidade a pé;

– programe-se: sempre que possível, trace seu roteiro, compre ingressos e faça reservas (hotéis e restaurantes) com antecedência.

Para conhecer a programação completa e comprar ingressos, acesse o site oficial natalluzdegramado.com.br. Para conferir a provisão do tempo, a sugestão é acessar https://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/15-dias/cidade/780/gramado-rs.