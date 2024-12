Filme sobre a canoagem em Três Coroas será lançado dia 12 de dezembro

Obra é inspirada em livro e faz uma viagem às emocionantes e vitoriosas histórias vividas

A história da Canoagem em Três Coroas – e também nacional – passa pelas águas do Rio Paranhana. Agora ela ganha mais um capítulo que a celebra e homenageia através do filme Nas Águas do Rio que Corre Ligeiro. A obra é inspirada no livro homônimo de 2020, que conta a história da canoagem em Três Coroas e foi escrito por Claudir dos Santos, que atua agora como produtor do filme.

Para dar mais vida e movimento ao enredo, o filme inicia com um grupo de crianças do Extraclasse Aqui Eu Brinco, encontrando um exemplar do livro. Elas se apaixonam pela história da canoagem e a partir daí vão descobrindo esse mundo que é mágico, mas muito real! As cenas mostrando o crescimento do interesse das crianças pelo esporte abrem os blocos com depoimentos documentais, revelando a história e desenvolvimento da modalidade, assim como abriu caminho para o rafting e o turismo de aventura, e ainda como a prática esportiva contribui nos resgates durantes as enchentes.

O filme será apresentado no próximo dia 12 de dezembro, em evento a partir das 19 horas, no TrescoPark, em Três Coroas. “Apesar do curto prazo e baixo orçamento para realizar o trabalho, estou muito satisfeito com o que conseguimos produzir. A alegria e satisfação de todos envolvidos já fizeram esse projeto valer a pena”, avalia o autor do livro e produtor do filme Claudir dos Santos.

Uma produção autêntica e simbólica



Reviver e eternizar a história da canoagem três-coroense estão entre os objetivos que se teve com o livro e agora se tem com o curta-metragem. Com cenas gravadas às margens do Rio Paranhana, onde as crianças que encontraram o livro conhecem os instrutores da escola de canoagem e atletas da Associação Trescoroense de Canoagem (Asteca). Em meio às operações de rafting e demais atividades que acontecem no Parque das Laranjeiras, Brasil Raft Park e Raft Adventure Park, aconteceu a captação de depoimentos para a parte documental do filme. A obra tem ainda a participação de atletas locais que participaram das gravações antes de viajar para o Campeonato Sul-Americano de Canoagem.

“No livro ficou evidente que sem a canoagem não existiria o rafting em Três Coroas. Agora no filme, além do contexto esportivo e turístico, ainda vamos abordar a contribuição das pessoas ligadas à canoagem e ao rafting nos resgates durante as enchentes”, declara Claudir. Ele registra ainda que o simbolismo do Parque das Laranjeiras foi espaço para resgatar lembranças do Campeonato Mundial de Canoagem de 1997, realizado em Três Coroas.

Banda três-coroense regrava Ultramen para trilha de filme



A música Preserve, lançada em 2000 pela Ultramen, ganha nova roupagem para compor a trilha sonora do filme. Não é por acaso: foi em um show realizado em Três Coroas que a frase “Preserve nossos rios”, estampada nas camisetas, chamou a atenção do vocalista Tonho Crocco e inspirou a canção.

Uma versão da música foi gravada pela banda três-coroense The Ice Heads. Além de ser conferida no filme, ela será apresentada ao vivo pela banda no evento de lançamento de curta-metragem.

O curta-metragem “Nas Águas do Rio que Corre Ligeiro” é um projeto contemplado com recursos da Lei Paulo Gustavo através do edital 06/2024 do município de Três Coroas. Além disso, conta com o patrocínio de Canoe Brasil, Raft Adventure Park, Clínica da Saúde, Cativa Imóveis, Amarte Biocentro, Arena TrescoPark e Mendes Veículos.

Serviço:

O que: Lançamento do filme “Nas Águas do Rio que Corre Ligeiro”

Quando: 12/12/2024 (quinta-feira), às 19 horas, no TrescoPark (R. da Indústria, 685 – Centro, Três Coroas)

Entrada gratuita e classificação livre