Inapelável: Âncora comemora título inédito da 1ª divisão do Futsal de Canela

Comandados por Willian Dresch, esquadrão azul venceu as duas partidas da final

A grande final da 1ª divisão de Canela aconteceu na noite desta quinta (5), no Ginásio Carlinhos da Vila. O Bola 8, que havia sido derrotado por 5 x 2 na primeira partida das finais, realizada na segunda (2), necessitava da vitória por qualquer placar para levar a decisão para os pênaltis.

Mas as dificuldades eram imensas para o Decacampeão, Bola 8. Sem seu melhor atleta, João Viana, fora das finais por uma grave lesão, e sem poder contar com o artilheiro do campeonato, Mateuzinho (22 gols), a tarefa exigia um esforço hercúleo para os comandados de Daniel Model.

Nem o peso da camisa e a experiência de Dan e Juvena foram suficientes. O Âncora passeou em quadra. Jadão, mesmo lesionado, fechou o gol do Âncora, enquanto o quarteto principal, com Dresch, Gui Soares, Dani e Flecha dominou as ações.

O primeiro gol saiu aos 15 do primeiro tempo, num perde-ganha, Dresch abriu o placar, obrigando o Bola 8 a se expor mais ainda no jogo.

No segundo tempo, faltando 5 minutos, o Bola 8 era todo ataque. Panga, de goleiro linha perdeu uma bola no meio da quadra e Dani marcou o segundo gol do Âncora. Faltando 3, nova falha do Bola 8, numa jogada de Juvena a bola ficou no pé de Dresch que do meio da quadra marcou seu segundo gol e o terceiro do Âncora, dando números finais à partida.

O Âncora comemorou o título inédito da 1ª divisão do Futsal de Canela, acabando com uma sequência de cinco títulos do Bola 8.

Destaques

Jadão foi escolhido como destaque da final, pela equipe de transmissão da Folha, levando para casa uma bola Penalty 500, da Origynal Moda Esporte, e Dresch, destaque do campeonato, ganhou uma Penalty S11.

Premiação

Troféu Disciplina: Âncora

Defesa Menos Vazada: JA Futsal – 19 gols sofridos

Goleador: Mateus Costa (Bola 8) – 22 gols

Melhor Treinador: Valdecir Leite

Destaque da Final: William Dresch (O prêmio contemplou as atuações nas duas partidas da final)

Destaque do Campeonato: William Dresch

4º Lugar: Guará Futsal

3º lugar: JA Futsal

Vice-Campeão: Bola 8/Espelho Gaúcho

Campeão: Âncora