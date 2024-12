MOCOVI GRAMADO Apresenta Resultados de 2024

Na manhã desta quinta-feira, 5 de dezembro, o MOCOVI (Movimento Comunitário de Combate à Violência de Gramado) reuniu autoridades e representantes da imprensa no Hotel Serra Azul, em Gramado, para apresentar a prestação de contas referente à gestão 2023/2025, entre as autoridades a Presença de Nathalia Cagliari, a Juíza Graziella Casaril, e diversas entidades de classe empresarial.

Fundado em agosto de 2015, o MOCOVI é uma associação civil sem fins lucrativos, apartidária, que busca fortalecer o elo entre a comunidade, as forças de segurança e os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público.

Resultados Financeiros

Jorge Maldaner, responsável pelas finanças do movimento, apresentou o balanço do período. Em 2024, foram arrecadados R$ 1.417.036,00, com despesas de R$ 1.361.728,40, destinadas ao suporte de instituições como a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, PATRAM, Projeto Águia e Polícia Rodoviária. Os recursos vieram de 44 empresas Amigas da Segurança, da Prefeitura, do Legislativo e do Judiciário.

Relatórios das Forças de Segurança

Corpo de Bombeiros

O comandante do 1º Pelotão de Bombeiro Militar de Gramado, Juliano Soares Napp, destacou a reforma da unidade administrativa e os números de atendimentos em 2024:

1.143 ocorrências registradas,

registradas, 4.608 pessoas atendidas.

Brigada Militar

O Capitão Luiz Fernando Pereira Bastos, comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar, apresentou as ações realizadas entre janeiro e novembro de 2024:

4.593 pessoas abordadas, revistadas e identificadas ;

; 2.409 ocorrências atendidas ;

; 2.719 veículos abordados , com 715 autuações e 125 veículos recolhidos;

, com 715 autuações e 125 veículos recolhidos; 475 prisões realizadas ;

; 3 armas de fogo apreendidas ;

; Apreensão de drogas: 6,368 kg de maconha, 236,1 g de cocaína, 66 g de crack e 76 comprimidos de ecstasy.

Os programas educacionais, como o Proerd e as palestras sobre violência doméstica, também foram destacados. No entanto, o Coronel Ivens Giuliano Campos dos Santos, do CRPO Hortênsias, alertou para a persistência de altos índices de violência doméstica, apesar da redução em todos os crimes, na oportunidade ele reforçou a questão da integração entre os diversos órgãos públicos de segurança.

Polícia Civil

A Delegada Fernanda Aranha apresentou os resultados obtidos com 15 anos de esforços contínuos. Entre as conquistas, destacou-se o funcionamento ininterrupto da Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA) e a estruturação da Delegacia Regional, sob a direção do Delegado Regional Gustavo Barcellos.

As ações da Polícia Civil incluíram:

Investigação qualificada para desarticular grupos criminosos e apreender bens ilícitos;

Operações policiais permanentes e mandados de busca e apreensão;

981 casos em análise no período.

O programa “Papo de Responsa”, focado em palestras sobre bullying, ciberbullying, prevenção ao uso de drogas e violência doméstica, também foi enfatizado.

Durante o evento, o Delegado Regional da Polícia Civil Gustavo Barcellos destacou o trabalho conjunto de policiais de ambas as corporações, além da atuação fundamental do Ministério Público e do Judiciário. Ele ressaltou as conquistas alcançadas e enfatizou que os dados apresentados são fruto de um esforço coletivo, resultado de um trabalho realizado a muitas mãos, os dados de hoje refletem os 15 anos de trabalho, e que prosseguirá rendendo frutos, pois não paramos.

Reconhecimento e Projeções

O presidente da Câmara de Vereadores, Cícero Altreiter, parabenizou as forças de segurança e ressaltou as emendas parlamentares destinadas à causa, totalizando R$ 450 mil em 2024.

Representando o Executivo municipal, o vice-prefeito Luia Barbacovi destacou o impacto positivo das ações do MOCOVI na segurança e na imagem da cidade. Ele também apresentou números turísticos:

8 milhões de turistas em 2023 ;

; Projeção de 6 milhões em 2024 , devido às enchentes e à suspensão temporária das operações do Aeroporto Salgado Filho;

, devido às enchentes e à suspensão temporária das operações do Aeroporto Salgado Filho; Para 2025, a expectativa é de 9 a 10 milhões de turistas, com a retomada do aeroporto e investimentos privados.

O Presidente Josiano Schmitt do MOCOVI destacou a integração das forças de segurança e a relevância do trabalho para os moradores de Gramado e sua contribuição direta para o turismo e a região como um todo. Durante o evento, Schmitt enfatizou a importância do apoio recebido da comunidade e de parceiros, e afirmou:”Hoje ficou bem claro que, com a integração das forças de segurança, em 2024 conseguimos ampliar e estabelecer uma relação muito produtiva com órgãos públicos, Judiciário, Ministério Público, Legislativo e Executivo. Em Gramado, não temos apenas a sensação de segurança, temos segurança de fato. Quem ganha com isso é a sociedade como um todo.” Schmitt também mencionou o impacto positivo do projeto Amigos da Segurança, que atualmente conta com o apoio financeiro de 44 empresas locais. “Essa contribuição é essencial para viabilizar procedimentos internos fundamentais ao trabalho das forças de segurança”, completou.O reconhecimento reflete o compromisso contínuo da cidade em garantir a segurança de seus moradores e visitantes, fortalecendo a posição de Gramado como um destino turístico de excelência.

Diretoria do MOCOVI

Presidente : Josiano Schmitt

: Josiano Schmitt Vice-Presidente : Pedro Mazzurana

: Pedro Mazzurana Contador : Jorge Maldaner

: Jorge Maldaner Advogado : Roberto Maldaner

: Roberto Maldaner Secretário : Muriel Santos

: Muriel Santos Tesoureiro : Sandro Bazzan

: Sandro Bazzan Gestora de Projetos : Luiza Bazzan

: Luiza Bazzan Relações Públicas : Patricia Zanotelli

: Patricia Zanotelli Comunicação: Rozangela Allves

O evento consolidou o MOCOVI como uma referência em segurança comunitária e planejamento estratégico, unindo esforços para garantir um ambiente mais seguro e acolhedor em Gramado.

Texto: Rozangela Allves – Foto Cleiton Thiele – Gramado 5, de dezembro de 2024.