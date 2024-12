Prefeito eleito de Canela anuncia nomes para a Saúde e administração do Hospital de Caridade

O prefeito eleito de Canela, Gilberto Cezar, anunciou nesta terça-feira (5) os nomes que estarão à frente de duas das principais áreas da saúde municipal em sua próxima gestão. Jean Spall será o Secretário Municipal de Saúde, enquanto Ana Maria Rodrigues assumirá a administração do Hospital de Caridade de Canela.

Com mais de 36 anos de experiência como servidor público, Jean Spall possui formação em Gestão Pública pela ULBRA e especialização na área pela UFSC. Já exerceu o cargo de Secretário de Saúde em duas ocasiões, liderando projetos importantes como a implantação do SAMU em Canela, a construção da UBS Central e melhorias no transporte de pacientes do SUS. Sua atuação também incluiu representação em conselhos regionais e estaduais de saúde, sempre com foco na ampliação e qualificação dos serviços oferecidos à comunidade.

Ana Maria Rodrigues, que será responsável pela administração do Hospital de Caridade, traz em sua bagagem sólida experiência na gestão de unidades de saúde e em processos de reestruturação administrativa e financeira. Seu desafio será coordenar ações que garantam a sustentabilidade da instituição e a melhoria contínua no atendimento à população.

Gilberto Cezar destacou a importância das escolhas para a área da saúde: “Jean Spall e Ana Maria Rodrigues são profissionais capacitados e comprometidos. A saúde será prioridade em nossa gestão, e ambos terão papel estratégico para garantir um sistema eficiente, acessível e de qualidade para nossa comunidade.”

A nova equipe já planeja reuniões e ações integradas para fortalecer a saúde pública e promover avanços significativos na gestão do hospital, reafirmando o compromisso de transformar Canela em referência na área.

SOBRE JEAN SPALL

Jean Carlo Monteiro Spall, natural de Canela/RS, é formado em Gestão Pública pela ULBRA e possui pós-graduação em Gestão Pública pela UFSC. Técnico Contábil e servidor público efetivo do município há mais de três décadas, acumulou vasta experiência em diversas áreas da administração pública.

Na área política, foi vereador por dois mandatos consecutivos e retornou à Câmara Municipal para um período adicional. Em sua trajetória no Executivo, destacou-se como Secretário de Saúde e Secretário de Administração, além de atuar como Coordenador e membro da Unidade Central de Controle Interno (UCCI).

Como Secretário de Saúde, participou ativamente de conselhos regionais e estaduais, como o CIR (Conselho Intergestor Regional) e a CIB (Conselho Intergestor Bipartite), representando os municípios da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. Entre suas principais realizações estão a implantação do SAMU em Canela, a construção da UBS Central, a ampliação da UBS Santa Marta e a implementação do serviço de castração de cães e gatos. Também ampliou a contratação de especialidades médicas e qualificou o transporte de pacientes do SUS para municípios de referência, otimizando o atendimento à população.

Seu compromisso com a gestão pública reflete-se em sua dedicação à melhoria contínua dos serviços municipais e ao fortalecimento das políticas públicas em benefício da comunidade.

SOBRE ANA MARIA RODRIGUES

Possui graduação em Administração pela SETREM (1990) e especializações em Gestão Empresarial e Recursos Humanos pela UFRGS (1996), Formação Pedagógica pelo CEFET de Pelotas (2002-2003) e Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde pela UFRGS (2004). Cursou o mestrado em Engenharia da Produção na UFSM entre 2002 e 2004, concluindo todas as disciplinas, mas sem apresentar a dissertação.

Sua atuação profissional abrange gestão empresarial, pública e hospitalar, além do ensino superior e profissionalizante nas áreas de administração, saúde e educação. Destaca-se pela implantação de programas de qualidade, organização administrativa, capacitação de equipes e desenvolvimento de ferramentas de gestão.

Ao longo da carreira, ocupou cargos como Secretária Municipal de Saúde em cidades como Montenegro, Guaíba, Taquara e Vera Cruz, além de exercer funções de liderança em secretarias de planejamento, coordenação regional e regulação de saúde no Rio Grande do Sul. No setor educacional, foi professora universitária, coordenou programas técnicos e desenvolveu projetos pedagógicos.

Na área de consultoria, atuou em gestão municipal, saúde e recursos humanos, contribuindo para a organização de sistemas e serviços públicos e privados. Sua trajetória evidencia experiência na implantação de políticas públicas, reestruturação administrativa e qualificação de equipes em diversas esferas de atuação.