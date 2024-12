Prefeitura de Canela promove exposição do projeto “Livres para Pintar”

A Prefeitura Municipal de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em parceria com a Polícia Penal, convida a comunidade para prestigiar a solenidade de exposição do projeto “Livres para Pintar”, no próximo dia 13 de dezembro, às 14h, no Departamento de Cultura, localizado no Espaço Nydia Guimarães (Rua Danton Correa da Silva, nº 746).

O projeto, realizado pela Universal nos Presídios (UNP) em parceria com o Presídio Estadual de Canela, destaca o talento e a transformação dos apenados através da arte. Durante as oficinas, foram confeccionados cavaletes, telas e pinturas, que agora serão exibidos ao público, revelando como a arte pode ser uma poderosa ferramenta de reabilitação e expressão.

A iniciativa reforça a importância da ressocialização por meio de atividades culturais, promovendo a valorização humana e o desenvolvimento de habilidades artísticas dentro do sistema prisional. Como destaca o lema do evento, “A Arte é a expressão da Alma”, a exposição promete emocionar e inspirar os presentes, ao evidenciar o potencial criativo dos participantes.

A Prefeitura de Canela convida toda a comunidade a participar e conhecer de perto os resultados deste projeto transformador.