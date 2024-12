Stories – Por Renata Willrich – Edição 650

Telmo Gomes com Carolina Covalski Porsch, Irane Land e Carlos Eduardo Porsch, nos preparativos do evento do dia 10 de dezembro com a homenagem “Guardiões do Patrimônio da Cultura” para a Cristais de Gramado, que acontecerá no Spaccio RAR.

Claudia Sassi ladeada pelo marido, o médico Eduardo Sassi, durante o evento que comemorou os 30 anos da Orus Noivas & Festas, em Caxias do Sul.

Alexander Fernandes

Monica Maciel recebeu Liane Abreu e Adriane Wagner, em recente evento de inauguração da Maxilaser, localiza próxima ao Grande Hotel em Canela. A estética realiza procedimentos como limpezas de penas, mas o seu foco principal e expertise, é a depilação a laser.

A presidente da Gramadotur Rosa helena Volk, com o vice-prefeito Luia Barbacovi e o prefeito Nestor Tissot, anunciaram recentemente mais uma edição de dois importantes eventos para o turismo local. O XI Gramado In Concert que acontece de 01 a 08 de fevereiro, trazendo a arte e a beleza da música erudita e a 4ª Vindima em Gramado, que será de 14 de fevereiro a 09 de março, momento de contemplar e valorizar o cultivo da uva e produção de vinhos.

Créditos: Cleiton Thiele.

Paula Manéa, vice presidente do grupo Hector, em manhã de entretenimento com a imprensa, para divulgar os planos da marca para os próximos anos. Além de parcerias com Jolimont, Alpen Park e Mar de Sonhos, foi apresentado o mais novo restaurante de fondue do grupo, a ” Era do Fogo”, trazendo em sua essência, a temática, a qualidade e o bem atender, além do diferencial do grupo, que é a experiência. O novo espaço estará de portas abertas a aprtir do dia 9 de dezembro, na Av das Hortênsias, em Gramado.

Foto: Gabriel Mandeli