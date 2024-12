Vereadores repassam R$ 330 mil das sobras orçamentárias da Câmara para o MOCOVI e CTG Querência

Durante Sessão Extraordinária nesta sexta-feira, 6, a Câmara de Vereadores de Canela aprovou dois importantes repasses, provenientes das sobras orçamentárias da Casa Legislativa neste ano, que beneficiarão a segurança pública e a cultura local.

O primeiro é um aporte de R$ 80 mil para o Movimento Comunitário de Combate à Violência (MOCOVI), uma entidade que desempenha papel essencial no apoio às forças de segurança do município. O recurso será destinado para a aquisição de equipamentos e melhorias estruturais, fortalecendo a atuação da Brigada Militar e da Polícia Civil.

Além disso, foi aprovada a destinação de R$ 250 mil ao CTG Querência, responsável pela organização do tradicional Rodeio de Canela. O evento, reconhecido como um dos maiores encontros culturais da região, atrai turistas e competidores de diversas partes do estado, fomentando o turismo e valorizando as tradições gaúchas.

Os vereadores destacaram a importância de ambos os repasses, enaltecendo a segurança pública e também a preservação da nossa cultura gaúcha. Esses investimentos, aprovados pela Câmara hoje, refletem o compromisso da Casa Legislativa com o bem-estar da comunidade e o desenvolvimento do turismo em Canela.