Divisa Experience Resort ganha espaço para observatório de estrelas

A experiência em meio à natureza, um dos principais atributos do Divisa Experience Resort, está ganhando um novo componente. Estrutura que entrega uma das mais belas vistas do empreendimento em frente à barragem que dá nome ao complexo, o Mirante 50 agora também será um observatório de estrelas, com a instalação de um telescópio moderno de última geração, modelo Skywatcher. O equipamento ficará à disposição dos hóspedes sob orientação da equipe do resort, localizado, aliás, em uma área aberta de baixa poluição luminosa propícia à atividade.

“São muitas as belezas naturais que o resort proporciona, por estar localizado em uma região privilegiada em termos de paisagens. Agora, teremos mais uma atração para tornar a estadia dos hóspedes uma experiência ainda mais diferenciada e única”, destaca a gerente de Marketing do Divisa Experience Resort, Laura Galli.

O telescópio possui recursos como localização automática de objetos e acompanhamento contínuo, que permitem a visualização de diferentes objetos astronômicos tanto durante o inverno como no verão. Segundo o consultor de astronomia e astrofotografia, responsável pela instalação do equipamento, Rafael Compassi, crateras da Lua, aneis de Saturno, aglomerados de estrelas, nebulosas e galáxias, são alguns dos pontos capazes de serem observados.

Divisa Experience Resort

Localizado no interior de São Francisco de Paula, o Divisa Experience Resort oferece o melhor da hospitalidade de padrão internacional em meio a algumas das mais belas e exclusivas paisagens do Brasil, às margens da barragem que lhe dá nome. Focado no turismo de experiência, o resort possui 45 acomodações em quatro modalidades que melhor se adaptam às necessidades de cada hóspede. São duas suítes, nove apartamentos de luxo e decoração primorosa, 20 bangalôs que permitem apreciar as estrelas através de charmosas claraboias; 14 cabanas-pipa construídas a partir de barris de vinhos repaginados. Com adega, academia, piscinas, salão de jogos, SPA e espaço kids, sua infraestrutura completa garante, ainda, uma programação permanente de atividades ao ar livre que vão desde passeios a cavalos, quadriciclo, caiaque e barco, até beach tennis pesca esportiva. O resort é operado por gestão própria, com uma diretoria que possui mais de 33 anos de experiência no segmento de turismo.

Informações: https://divisaresort.com.br/

Instagram: @divisaresort

Informações e reservas: (54) 99679.6699