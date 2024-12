Gramadense é do Gauchão Série B e conquista o primeiro título profissional de sua história

A cidade de Gramado vive um momento histórico. Na tarde deste domingo (8), o Centro Esportivo Gramadense (CEG) conquistou o título inédito do Gauchão Série B, superando o Real de Tramandaí por 2 a 0, em Tramandaí. Com esse resultado, o clube reverteu o placar do jogo de ida e se consagrou campeão, trazendo a taça para a cidade.

Os gols da vitória em Tramandaí foram marcados por Guilherme Bazzan e Kerlly, no primeiro tempo, garantindo a alegria da torcida gramadense presente no estádio.

O Trem da Serra fecha o campeonato com uma campanha de cinco vitórias, dois empates e três derrotas. O Gramadense também ficou com o melhor ataque da competição, com 16 gols marcados.

Para o secretário de Esporte e Lazer de Gramado, Lucas Roldo, o título ficará na história e vai inspirar novas gerações: “Essa conquista é um sonho realizado para todos os gramadenses. O Gramadense nos presenteou com um momento único, que ficará marcado na história da nossa cidade. Esse título é fruto de muito trabalho, dedicação e paixão pelo esporte. Parabenizo todos os envolvidos nessa jornada vitoriosa. Essa conquista fortalece ainda mais o esporte em Gramado e inspira novas gerações de atletas”.

Com o título em mãos, o Gramadense também já havia garantido a vaga na Série A2 do Campeonato Gaúcho, a segunda divisão do Gauchão, em 2025.