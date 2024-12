EMEI Professora Diva Pedroso da Cunha celebra união e seus 31 anos na Festa da Família

Na noite da última quinta-feira (5), a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Professora Diva Pedroso da Cunha, no bairro Eugênio Ferreira, promoveu uma celebração especial com a Festa da Família. O evento, realizado às 18h30, reuniu alunos, pais, responsáveis e a equipe escolar em um momento de união e alegria.

A programação encantou os presentes com apresentações artísticas preparadas pelas crianças, incluindo danças e músicas que exaltaram o amor e a importância da família. Atividades interativas proporcionaram momentos de integração e diversão, consolidando o vínculo entre a escola e a comunidade.

A diretora Neli Maria Vitancourt destacou o simbolismo do evento, especialmente neste ano de celebração. “Completar 31 anos de história é motivo de orgulho para todos nós. Esta festa reforça o papel da escola como um espaço de aprendizado e afeto, além de fortalecer a parceria com as famílias, que é essencial para o desenvolvimento de nossos alunos.”

A Festa da Família não apenas celebrou o vínculo entre a escola e as famílias, mas também homenageou a trajetória de mais de três décadas da EMEI Professora Diva Pedroso da Cunha. Fundada com o objetivo de promover uma educação acolhedora e transformadora, a escola segue desempenhando um papel crucial na formação das crianças de Canela.

Os participantes saíram emocionados, levando consigo a alegria de uma noite memorável que celebrou o passado, o presente e o futuro da instituição.

Sobre a EMEI

A Escola de Educação Infantil Professora Diva Pedroso da Cunha, localizada no Bairro Eugênio Ferreira, completou neste ano 31 anos de atividades. A instituição atende 110 crianças, do berçário ao Pré II, contando com uma equipe dedicada composta por 13 professores, 1 atendente, 2 monitores e 4 auxiliares

Fotos: João Rosa