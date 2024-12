Patram prende três homens por poluição ambiental em Canela

Na última segunda-feira, 09/12/2024, após denúncias e verificação no sistema de monitoramento de imagens do município de Canela, Policiais Militares do 2° Pelotão de Policiamento Ambiental de Canela, realizaram a prisão de três homens por poluição através do depósito de resíduos urbanos (lixo) às margens de um córrego e um arroio.

Os policiais do Pelotão Ambiental de Canela (PATRAM) corriqueiramente efetuam patrulhamento nas ruas vicinais da área rural de Canela, visando combater crimes ambientais diversos, e o deposito de lixo (resíduos sólidos urbanos) tem sido recorrente nestes locais.

Na date de hoje, após observação e buscas através do sistema de monitoramento municipal, os policias lograram êxito em abordar um caminhão com três homens, os quais a pouco haviam descarregado uma carga de lixo em um terreno particular sem o consentimento dos proprietários, e a uma distância de aproximadamente 5,00m (cinco metros) da lâmina d’água da confluência (encontro) de um córrego com o Arroio Caçador localizados na Linha Caçador, zona rural do município, e de imediato, os homens foram notificados a recolher todo o material, que encheu a carroceria do veículo.

O caminhão não possuía uma das placas, estava com o licenciamento vencido e em nome de terceiros, mas mesmo assim o responsável efetuava fretes de resíduos sólidos diversos.

Mediante os fatos, foi dada voz de prisão aos três homens, pelo criem de poluição ambiental, nos termos do art. 54 da Lei Federal 9.605/98 (Lie dos Crimes Ambientais).

Os homens que já possuíam antecedentes criminais foram presos em flagrante, sendo arbitrada fiança.

O caminhão foi apreendido e recolhido ao depósito público, tanto pelas condutas criminosas quanto pelas infrações de trânsito.

De acordo com o Tenente Ritter, comandante do Pelotão Ambiental de Canela, as operações na região serão mantidas, e todos os que forem flagrados cometendo crimes ambientais serão encaminhados conforme a legislação determina, lembrando que o crime de poluição pelo depósito de resíduos sólidos (lixo) pode resultar em pena de reclusão.

Texto: Sd PM Buss

Fotos: Sd PM Chaves