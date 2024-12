Rodeio Crioulo Nacional de Canela promete um espetáculo de cultura, tradição e entretenimento

A cidade de Canela, conhecida por sua hospitalidade e belezas naturais, será o centro das atenções no universo tradicionalista em janeiro de 2025.

Entre os dias 9 e 12, o Parque de Rodeios Saiqui será o palco do 40º Rodeio Crioulo Nacional de Canela, evento que promete abrir com grande estilo a temporada de rodeios no Rio Grande do Sul.

Com uma programação diversificada e repleta de atrações, o rodeio irá reunir competidores e apreciadores da cultura gaúcha vindos de diferentes partes do Brasil. Além de participantes locais, a organização já confirmou presenças de delegações de estados vizinhos, como Santa Catarina e Paraná, reforçando o alcance e a relevância do evento.

As provas campeiras, que envolvem laço, rédeas, gineteadas e outras modalidades tradicionais, serão o grande destaque para os amantes das competições campeiras. No domingo, 12, as disputas artísticas prometem emocionar o público, evidenciando a riqueza da cultura gaúcha.

No entanto, a grandiosidade do evento não se limita às arenas de competição. A programação social é atrativo à parte, trazendo artistas renomados que atravessam gerações no cenário tradicionalista. Entre os nomes já confirmados estão JJVS, Candieiro, Estação Fandangueira e Os Mateadores. Esses artistas prometem embalar o público com sucessos que celebram a identidade gaúcha, reforçando o caráter festivo e familiar do rodeio, com fandangos nas noites de quinta, sexta e sábado.

O patrão do CTG Querência Jeferson Lodéa, destaca o significado do evento como uma celebração da cultura gaúcha em todas as suas formas. “Este rodeio é mais do que uma competição; é uma oportunidade de vivenciar e valorizar nossas raízes. Estamos dedicados a oferecer uma experiência que combine tradição, cultura e diversão, criando um espaço onde a comunidade e os visitantes possam compartilhar momentos únicos e inesquecíveis, celebrando 40 anos do evento”, ressalta.

Com a promessa de unir tradição, competição e entretenimento, o rodeio reforça o papel de Canela como um dos principais destinos para a vivência da cultura gaúcha em sua essência.

Mais informações pelo telefone/WhatsApp (54) 3282-2666.

O Rodeio Crioulo Nacional de Canela é uma realização do CTG Querência, com o apoio da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores.